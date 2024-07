Anuário do Ceará é lançado com edição alusiva aos 70 anos da UFC nesta segunda-feira, 1º

Foto: Divulgação REVELAÇÃO da capa do Anuário do Ceará 2024-2025

O Anuário do Ceará 2024-2025 – lançado hoje, 1º – apresenta uma edição especial em comemoração aos 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC), além de análises e informações sobre diversos temas que envolvem o Estado. Consagrado como a publicação impressa em circulação mais antiga do Ceará, o documento é produzido pela Fundação Demócrito Rocha e promovido pelo jornal O POVO, com 680 páginas de conteúdo.

Trata-se de um livro de caráter utilitário, com reflexões, análises e, sobretudo, informação, segundo o editor-geral do material e jornalista, Jocélio Leal. “Esta nova edição do Anuário do Ceará chega aos leitores em mais um ponto de inflexão da história contemporânea. Não apenas no Estado, mas no País e no mundo”, citou.

Foto: Aurelio Alves Para Jocélio Leal, o Anuário do Ceará é um livro de caráter utilitário, com reflexões, análises e, sobretudo, informação.

O jornalista descreveu tempos de tensões geopolíticas em grau preocupante pelo globo, bem como temores quanto às mudanças climáticas e a reconfigurações das matrizes energéticas, cujo olhar não foge à ciência, a qual sofre ataques. Para Jocélio, tal cenário remete a uma visão maniqueísta, isto é, excessivamente polarizada.

“E eis que em plena ebulição, estamos diante de uma efeméride emblemática, cujo sentido traz a serenidade do saber. Os 70 anos de nossa mais importante instituição de ensino e uma das principais do País, a Universidade Federal do Ceará, permeiam todos os temas a compor a agenda mundial e autenticam a determinação do cearense”, acrescentou.

Entre os principais conteúdos da publicação, encontra-se o Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM), elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e publicado pelo Anuário do Ceará. O indicador promove uma análise relativa dos municípios cearenses via comparação da qualidade na gestão pública, auxiliando na tomada de decisões e na proposição de políticas.

Neste ano, o ICGM adotou uma nova forma. As cidades do Estado foram classificadas em grupos populacionais e avaliadas por 13 indicadores, os quais contemplam quatro dimensões: planejamento, recursos financeiros, serviços e transparência. O município de Sobral, por exemplo, venceu naqueles acima de 100 mil habitantes, enquanto Fortim ganhou entre a população de até 20 mil habitantes.

Outro ponto crucial da publicação refere-se ao Guia dos Municípios, que cataloga dados em cada localidade do Estado, congregando informações sobre a história, economia, política, geografia, demografia, finanças públicas, saúde, cultura, educação, infraestrutura, justiça, segurança, administração pública, meio ambiente e turismo. Além disso, há uma linha do tempo que detém a data de criação das cidades.

No entanto, a capital Fortaleza é retratada em um capítulo à parte dos demais municípios. Com 121 bairros, a Cidade é esmiuçada em fichas, mapas, infográficos e textos fundamentais para conhecer e compreender a sua dimensão. O documento demonstra, ainda, um organograma das secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal, além do orçamento e da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

O Anuário do Ceará 2024-2025 aborda, também, tópicos sobre a administração, a economia, a infraestrutura, o legislativo, o judiciário, o Governo Federal, a cultura, o futebol e o ambiente universitário no Estado, em especial os 70 anos da UFC; além da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que retrata as marcas mais lembradas pelos cearenses em diferentes categorias neste ano.



A editora-executiva do Anuário do Ceará 2024-2025, Amanda Araújo, ressaltou que essa pesquisa é um parâmetro consistente para "medir oportunidades de mercado e validar estratégias bem-sucedidas de marketing no Estado", em que a resposta para uma marca ser lembrada parece estar em equilíbrio entre publicidade online e offline, na sua visão.

Foto: FÁBIO LIMA A editora-executiva do Anuário do Ceará 2024-2025, Amanda Araújo.

Mais notícias de Economia

Imersão no universo da UFC inspira design do Anuário do Ceará

Em edição alusiva aos 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC), a identidade visual do Anuário do Ceará 2024-2025 buscou criar uma experiência envolvente, com ilustrações do artista plástico Carlus Campos, ao incorporar personagens que representam a diversidade e a dinâmica da vida universitária, de acordo com a editora de design do material, Andrea Araujo.

Andrea vê as ilustrações de Carlus darem vida ao ambiente da universidade no papel, com uma interpretação artística da arquitetura da UFC, a qual representa um símbolo de excelência acadêmica e de compromisso com o avanço, sendo transformada em "uma obra de arte repleta de narrativas e significados", na visão da editora.

"Nesta edição especial, ela reafirma o compromisso com a educação de qualidade, a pesquisa de excelência e o desenvolvimento socioeconômico regional. A UFC continua a desempenhar um papel fundamental na formação de profissionais qualificados e na construção de um futuro promissor para o Ceará e o Brasil", disse.

A escolha da paleta de cores e da tipografia do Anuário do Ceará demonstra um compromisso com a excelência e a sofisticação da UFC, segundo Andrea. "As cores dinâmicas representam visualmente a diversidade e a vitalidade que permeiam o ambiente universitário, enquanto a tipografia elegante transmite uma sensação de refinamento e profissionalismo."

"Desde a sua fundação em 1954, a UFC tem sido uma instituição de destaque no ensino superior, oferecendo uma ampla variedade de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, e contribuindo significativamente para o progresso da ciência e tecnologia por meio de pesquisas inovadoras", pontuou a editora.

Capítulos do Anuário do Ceará 2024-2025

1. Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM)

Promove análise dos municípios cearenses e da qualidade na gestão pública.

2. Guia dos Municípios

Cataloga dados diversos de cada município do Estado.

3. Fortaleza

A Capital é esmiuçada em fichas, mapas, infográficos e textos.

4. Administração do Ceará

Composição da gestão pública do Estado e etapas do ciclo orçamentário.

5. Governo Federal no Ceará

Apresentação de cada órgão do Governo Federal com atuação no Ceará.

6. Infraestrutura

Agenda de investimentos do Ceará atrelada à infraestrutura.

7. Economia do Ceará

Retrata aspectos da economia e fornece um guia de entidades do Estado.

8. Legislativo

Lista dos parlamentares cearenses mais influentes, com atuação estadual até Brasília.

9. Judiciário, MP e Tribunais de Contas

Dados sobre as cortes superiores e instâncias inferiores, com perfil profissional dos cargos.

10. Ceará Universitário

Guia do ensino superior público e particular no Ceará.

11. Ceará da Cultura

Elenca relação de bens físicos e tesouros relacionados à cultura do Ceará.

12. Futebol Cearense

Reúne informações precisas sobre a história dos clubes de futebol do Ceará.

13. Anuário Datafolha Top of Mind

Pesquisa sobre as marcas mais lembradas pelos cearenses em produtos e serviços.

14. 70 anos da UFC

Rememora a história da UFC a partir da pesquisa documental e entrevistas.

Anuário do Ceará 2024-2025

Lançamento do Anuário do Ceará 2024-2025

Quando: segunda-feira, dia 1º de julho de 2024

Onde: buffet La Maison

Horário: 19h30

Evento para convidados.

Para comprar o Anuário do Ceará 2024-2025

Vendido nas bancas, nas livrarias e na sede do O POVO.

Valor da venda avulsa: R$ 100

Venda para assinantes: R$ 79,90 (na sede do O POVO)

Assinantes podem solicitar pelo telefone: (85) 3254-1010

Redes Sociais: @AnuariodoCeara (Instagram) e @anuariodoCE (X)

Site: www.anuariodoceara.com.br



Serviço

Lançamento do Anuário do Ceará 2024-2025

Quando: segunda-feira, dia 1º de julho de 2024

Onde: buffet La Maison

Horário: 19h30

Evento para convidados.

Para comprar o Anuário

Onde: bancas, livrarias e sede do O POVO

Venda avulsa: R$ 100

Assinantes: R$ 79,90 (na sede do O POVO)

Assinantes podem solicitar pelo telefone: (85) 3254-1010

Todo o conteúdo da versão impressa estará disponível no site: www.anuariodoceara.com.br

Redes sociais: @AnuariodoCeara (no Instagram) e @anuariodoCE (no X).

Anuário Datafolha Top of Mind revela as marcas que marcam a memória dos cearenses

A pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind também é lançada. O levantamento coletou, por meio de entrevistas presenciais em Fortaleza, quais as marcas mais lembradas pela população, abrangendo nove setores e 25 categorias. Os temas serão explorados em uma série de reportagens de 1º a 11 de julho no jornal impresso e no O POVO com um dia de antecedência ao assinante. O conteúdo compilado é publicado no Anuário do Ceará 2024-2025.

O levantamento é a principal referência para medir a força das marcas no Estado, explicou o editor-geral do Anuário, Jocélio Leal. "Desde a edição de 2002, a primeira da retomada do projeto do Anuário, nós contratamos o Datafolha para ir às ruas escutar o público. No primeiro ano, a pesquisa era intitulada 'Marcas do Ceará', mas com o mesmo conceito de hoje."

Neste ano, a categoria de 'operadoras de telefonia' entrou no lugar de 'financeiras', enquanto 'cervejas' ocupou o espaço de 'empresas de segurança' e 'lojas de varejo' substituíram 'farmácias'. "As decisões são editoriais, mas movidas a partir da ausculta do mercado", disse.

Com uma metodologia quantitativa, foi aplicado um questionário estruturado para 511 pessoas a partir de 16 anos. Destas, 55% eram mulheres e 45% homens, com idade média de 42 anos. A coleta de campo para os dados da pesquisa ocorreu entre os dias 15 a 22 de fevereiro de 2024.

O nível de confiança atingiu 95%, com uma margem de erro de quatro pontos percentuais. Entre os critérios de desempate, o Datafolha conduziu um teste estatístico que considerou a margem de erro de cada marca para definir os vencedores. O levantamento foi dividido em duas partes distintas: uma geral, abrangendo diversos públicos, e outra que consolidou exclusivamente os resultados do público A e B.