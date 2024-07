PT e o bloco do governismo estadual-federal

O PT lidera a maior coalizão política do Ceará, que se expressa quase integralmente na disputa em Fortaleza. Encabeçada pelo deputado que preside a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, a legenda tem aproximadamente uma dezena de partidos na aliança. Na busca para ocupar a posição de vice, PSB e PSD têm ganhado destaque.

Ambas as siglas não apenas disponibilizaram como publicizaram nomes para a posição. O PSB colocou no jogo a ex-secretária estadual da Cultura Luísa Cela e a vereadora Enfermeira Ana Paula.

O PSD, por sua vez, apresenta a deputada estadual Gabriella Aguiar como alternativa para compor com Leitão. Ela é filha do presidente estadual do partido, ex-vice-governador Domingos Filho. Também já foi colocado o nome da diretora institucional da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) Ceará, Claudia Brilhante. A Fecomércio é presidida pelo deputado federal Luiz Gastão, que dirige o PSD em Fortaleza.

Em quantidade de prefeitos, PSB larga na frente com o maior número no Estado após a migração de pedetistas no início do ano. Contudo, a janela partidária transformou o PSD na segunda maior força na Câmara Municipal de Fortaleza, onde o PSB não tem maior expressão.

O PSD também tem o deputado federal Célio Studart defendendo tese de alçar candidatura própria ao Paço Municipal, entretanto, os dirigentes partidários se afastam da possibilidade, aproximando a legenda do desejo pela vice petista.

Nas eleições de 2022, nem PSB nem PSD estavam na aliança que elegeu Elmano de Freitas (PT) governador. Ambos os partidos destinavam apoio ao ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e aderiram à base estadual petista somente em 2023.

A convenção partidária do PT será entre os dias 2 e 5 de agosto, ainda sem local e horário divulgados, e deve contar a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já a do PSD está marcada para 27 de julho.