Litoral, serra e sertão: as rotas turísticas que movimentam o Ceará

Foto: FCO FONTENELE Vista aérea do Morro de Santa Teresinha

Com belezas naturais que perpassam pelo litoral, serra e sertão, o Ceará tem vocação natural para o turismo. Ao todo, são dez rotas turísticas consolidadas, sendo nove apoiadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e mais de 50 municípios envolvidos.

Conforme explica Felipe Cidrão, gestor estadual do projeto de turismo do Sebrae do Estado, a atuação da instituição é dividida em quatro eixos: mapeamento do potencial turístico do território, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos turísticos, a promoção dos destinos em eventos regionais, nacionais e internacionais, e o fortalecimento da governança.

"É importante trabalhar a integração das empresas, das entidades e do poder público, ou seja, do trade turístico e do poder público, junto com a iniciativa privada, para organizar, dinamizar e fortalecer essa governança nos territórios."



Hoje, segundo o gestor estadual do projeto de turismo do Sebrae-CE, há seis rotas turísticas estruturadas. A mais antiga delas é a Rota das Emoções, lançada comercialmente no início dos anos 2000, e é uma parceria entre três estados: Ceará, Piauí e Maranhão.

Outras duas, na região do litoral, são a Rota das Falésias, na parte Leste, que vai de Aquiraz até o município de Icapuí (201,78 km de Fortaleza), e a da Costa dos Ventos, no Oeste. Esta é a mais recente lançada comercialmente, e abrange nove municípios, partindo de Caucaia até Itarema (a 211 km da Capital).

Em Fortaleza, a rota recebe o nome de Sol Nordeste e leva em consideração a gastronomia e cultura da Capital. Além disso, no maciço de Baturité (que começa a 65,18 km da capital cearense), tem a Rota Verde do Café, que valoriza o ecoturismo e a história e a cultura do café na região.

Na parte da serra, a Rota Mirantes da Ibiapaba se destaca, com foco no turismo de experiência. Ademais, a Rota do Cariri, na região Sul do Estado, abrange o turismo de evento, religioso e cultural.

Além da rota Centro Sul e a do Sertão Central ainda estão sendo desenvolvidas para serem oficialmente comercializadas.

Fora a geração de emprego e renda, Fadner Cruz, diretor da agência de viagens Nordeste Off Road, explica que um dos diferenciais do Estado é a possibilidade de dirigir bastante pelo litoral, já que o Ceará possui um dos maiores trechos do Nordeste.

"Explorar o litoral inclui fazer a rota das Emoções (Fortaleza-Jericoacoara), quase 300 km de praia, passando por vilarejos, aldeias de pescadores e indígenas, conhecendo a cultura local e fomentando a economia dessas regiões."

Nesse sentido, sua agência trabalha mais com o turismo de natureza, o qual foca mais na experiência e na apreciação da natureza, com um contato próximo com as belezas naturais. "Não é um turismo artificial, é autêntico. Vivendo o dia a dia das populações locais."

Além do litoral, ele destaca que a agência também trabalha com a parte do sertão. Uma das rotas criadas por ele é da Fé e Cultura, que envolve os municípios de Canindé, Quixadá e Quixeramobim. Nela, é possível conhecer os dois lados da região.

"O trabalho de divulgação dessas rotas já dura mais de uma década, alcançando um alto nível de reconhecimento tanto nacional quanto internacional."

O POVO procurou a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE) e o Ministério do Turismo (MTur) para entender como os órgãos enxergam o turismo do Estado, porém, a entrevista não foi possível devido à agenda e as respostas foram enviadas via e-mail.

De acordo com a Setur-CE, as rotas turísticas têm um papel importante de oferecer um roteiro integrado aos visitantes.

"Elas se constituem por três ou mais destinos, onde, embora cada um tenha sua particularidade, juntos eles conseguem entregar uma experiência única, seja no litoral Oeste, como no Leste, em nossas regiões serranas ou no sertão cearense."

Sobre a Secretaria na promoção das rotas, informou que "desempenha um papel crucial na criação e promoção das rotas turísticas no Ceará, atuando em várias frentes para transformar destinos turísticos."

Um deles é o Programa de Regionalização do Turismo, assim como o gerenciamento do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e a capacitação profissional e empresarial, em parceria com o Sebrae.

Já o Ministério do Turismo foi questionado sobre o papel do órgão no apoio dessas rotas, assim como se o Ceará está incluso no novo estudo de afroturismo no Brasil.

Por meio de nota, comunicou que "tem atuado para impulsionar o setor em todo o País e a estruturação de rotas turísticas nos estados ajuda no desenvolvimento da atividade turística e garante melhores condições de emprego e renda para a população, ao mesmo tempo que dá mais segurança na oferta para os visitantes."

Sobre as rotas, ressaltou que está "contratando uma consultoria especializada para realizar um diagnóstico do afroturismo e das políticas públicas relativas ao turismo voltado à cultura afro-brasileira no país, assim como, mapear a oferta de experiências e serviços turísticos de afroturismo disponíveis no mercado turístico brasileiro."

