Bastidores da convenção do PT em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 03-08-2024: Convenção de lançamento de Evandro Leitão, candidato a prefeito pelo PT, com presença do presidente Lula, CFO. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Ex-governador que idealizou o Centro de Formação Olímpica, Cid Gomes (PSB) não participou da convenção que lançou Evandro Leitão. Segundo o secretário Nelson Martins (Articulação Política), o senador teve complicações de saúde e continuou em Sobral.

Uma das presenças mais disputadas do evento, além dos líderes maiores do bloco governista, foi da suplente de senadora Augusta Brito (PT), que recentemente reassumiu vaga no Senado. Em entrevista, ela disse ter recebido convite de Elmano para seguir no Estado até as eleições, mas afirma que ainda irá discutir o tema com o partido.

Evento do PT teve grande participação de ex-pedetistas que deixaram recentemente a base de José Sarto (PDT). Ex-vereador John Monteiro (PSB), por exemplo, afirmou que "praticamente todos" os ex-vereadores pedetistas que não conseguiram a reeleição em 2020 apoiam hoje Evandro. "Sarto virou as costas para todos", diz.