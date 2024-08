Obra de Bolsonaro na Capital é "zero"

Se a maior parte dos discursos na convenção que lançou Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza acabaram voltados para a gestão do prefeito José Sarto (PDT), a fala do governador Elmano de Freitas (PT) no evento também acabou "separando" provocações ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu candidato em Fortaleza, o deputado André Fernandes (PL).

"Tem candidato (à Prefeitura) do ex-presidente, o tal do Bolsonaro. Pergunte ao povo de Fortaleza, qual a obra, qual o benefício que o Bolsonaro fez em Fortaleza? É zero, é zero", afirmou Elmano, em um dos momentos mais aplaudidos da fala do petista pelos militantes presentes no Centro de Formação Olímpica.

"Teve gente que apoiava esse presidente contra a vacina no período da Covid, tinha gente contra o governador Camilo comprar um hospital para atender o povo de Fortaleza na pandemia, portanto, esses não nos servem", completou Elmano de Freitas, fazendo referência à aquisição, feita pela gestão Camilo, do Hospital Leonardo da Vinci, que virou unidade de referência para tratamento da Covid-19 durante a pandemia.

Neste sentido, o governador voltou a reafirmar a importância do alinhamento entre os entes federados. "É muito importante nós podermos ter em Brasília, no Governo do Estado e na Prefeitura quem pensa junto as políticas públicas", disse.