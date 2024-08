Como recuperar uma estátua danificada

Foto: FÁBIO LIMA NA Praça da Lagoinha, busto de Abdenago Rocha Lima está pichado e deteriorado

O processo de restauração de estátuas públicas começa com uma análise detalhada do estado da obra. Francisco Alves Ferreira, restaurador com 30 anos de experiência no Ceará, explica que essa análise permite escolher os materiais e métodos adequados, sempre preservando o máximo possível o original.

A restauração começa com a higienização da peça. "Remoção de impurezas, como oxidação e corrosão, além de perdas de partes, muitas vezes causadas por vandalismo. Após os reparos, pode ser necessária a recomposição pictórica (imitar o efeito do envelhecimento). É importante também que seja feita algum tipo de proteção, como aplicação de verniz", explica

Ferreira ainda destaca que um dos principais desafios é o tamanho e peso das peças, muitas vezes exigindo intervenções no local e dificultando o uso de certos materiais e etapas durante o dia.

Além disso, a aquisição de materiais adequados em Fortaleza é difícil, muitas vezes sendo necessário importá-los, o que encarece o trabalho. "Seria muito importante que o poder público tivesse a prática da manutenção periódica para que não houvesse necessidade de intervenções reparativas", diz Ferreira.