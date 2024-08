Do Centro à Jacarecanga

Foto: FÁBIO LIMA MONUMENTO Fonte Luminosa, na Praça Murilo Borges, apresenta sinais de oxidação

Na Praça Murilo Borges (Praça do BNB), está o monumento Fonte Luminosa. Datado de 1929, a fonte já foi instalada na Praça da Lagoinha e também no cruzamento da av. 13 de Maio com a av. da Universidade. Em 1984, foi fixada na praça Murilo Borges. A fonte ainda jorra água, de forma automática ela é ativada por volta das 16 horas, todos os dias. Além disso, apesar de ter passado por uma revitalização em 2019, apresenta sinais de oxidação.

A principal queixa dos frequentadores, contudo, é a condição dos bancos de madeira da praça, que estão quebrados, causam desconforto e já causaram acidentes. Em nota, a Seger anunciou que realizará uma vistoria técnica em breve para avaliar as necessidades de manutenção da praça.

Além do Centro, poucos bairros em Fortaleza têm um patrimônio cultural tão rico quanto Jacarecanga. Lá está a Escola Estadual Liceu do Ceará, a terceira mais antiga do País, com 178 anos. Em frente, a Praça Gustavo Barroso, que foi inaugurada há 83 anos. Figura controversa, o cearense é considerado o mestre do folclore brasileiro, mas também publicou trabalhos que incentivavam a discriminação contra judeus. Em 1965, uma estátua foi erguida em sua homenagem na praça, com seus restos mortais enterrados abaixo.

Por anos, as condições da Praça do Liceu foram problemáticas. Luiz Bezerra, morador há 59 anos, lembra que a estátua foi danificada e pichada. Em abril de 2024, a praça passou por uma requalificação, mas a insegurança e a presença de população de rua, especialmente à noite, ainda preocupam. "A reforma melhorou, mas ainda sentimos insegurança. É necessário mais policiamento para evitar que a situação volte ao que era antes," diz Bezerra.