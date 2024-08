Equipamentos públicos aguardam manutenção

Foto: FÁBIO LIMA ESTÁTUA de Dom Pedro II, na Praça da Sé, é a terceira escultura mais antiga de Fortaleza

Na Praça da Sé (oficialmente Praça Caio Prado), situada em frente à Catedral, encontra-se a terceira escultura mais antiga de Fortaleza, datada de 1913, dedicada a Dom Pedro II. A estátua mostra o imperador em pé, trajado como almirante, com a mão esquerda na espada. Apesar dos tapumes das obras da Linha Leste do Metrô, é possível ver que a escultura está cercada por vigas metálicas, mas não se sabe o quanto isso garante sua proteção. A cor entre azul e verde em algumas partes sugere que o bronze está oxidando.

Conforme alega a Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra), que realiza a gestão das obras do Metrô de Fortaleza, a estátua se mantém preservada e protegida, em área tapumada. Já a Secultfor explicou que a manutenção da escultura será realizada apenas após as obras na Praça.

Também no Centro, o Passeio Público (Praça dos Mártires), datado de 1864, reúne várias esculturas em homenagem a figuras cearenses e réplicas de obras famosas e seres mitológicos. Tombado em nível federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o local foi revitalizado em 2020. Contudo, já é possível ver o início de deterioração em algumas esculturas, com a mudança de coloração e nas placas informativas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secult), a manutenção do Passeio Público está em processo de análise de demandas a serem orçadas. "As intervenções englobarão a recuperação e a manutenção de todos os seus monumentos, que passarão por processos de conservação, limpeza e repintura", disse a pasta.