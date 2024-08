Monumentos deteriorados

Foto: FÁBIO LIMA ESTÁTUA de José de Alencar está com pichações e sem letreiro

A Praça da Lagoinha, ou Praça Capistrano de Abreu, enfrenta problemas graves: o busto do Dr. Abdenago Rocha Lima está pichado e deteriorado, e o monumento a Capistrano de Abreu está sem placa de identificação e com a base pichada. A praça está em reforma, com metade interditada, e o comércio desordenado ocupa grande parte do espaço, dificultando a circulação dos pedestres e até utilizando o monumento para venda de produtos.

A Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) informou que o ordenamento do comércio será feito após a conclusão da reforma, mas não deu detalhes sobre a conclusão das obras ou o restauro das estátuas.

Ao lado dela está a Praça José de Alencar, que além do teatro abriga uma estátua dedicada ao escritor cearense que dá nome ao local. Feita de bronze, a estátua apresenta José de Alencar sentado em uma cadeira com um livro em uma das mãos. Sua base, de granito branco, infelizmente está pichada e sem letreiro. Moradores de rua também utilizam o espaço para se abrigar de dia e de noite.

A Seger informou que realizará, nos próximos dias, uma vistoria técnica no equipamento para levantar os serviços de infraestrutura e manutenção.