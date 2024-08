Por que o ensino a distância brasileiro precisa mudar

Foto: JÚLIO CAESAR Conforme o último Censo do Ensino Superior e do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), houve aumento de 189% no total de cursos EaD entre 2018 e 2022, com 17 milhões de vagas em cursos de graduação a distância contra 5 milhões de vagas presenciais

O Ensino a Distância (EaD) no Brasil terá novos referenciais e uma revisão de marco regulatório até o final deste ano. É o que promete o Ministério da Educação (MEC) após proibir cursos EaD em áreas específicas, suspender a criação de novos cursos e mudar as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos para formação de professores. Em meio às mudanças e proibições, a certeza é de que o problema não são as novas tecnologias, mas os processos de ensino e avaliação que não valorizam a qualidade.

Dados do último Censo do Ensino Superior e do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) embasaram o MEC: aumento de 189% no total de cursos EaD entre 2018 e 2022; 17 milhões de vagas em cursos de graduação a distância contra 5 milhões de vagas presenciais; dos mais de 10 mil cursos avaliados no Enade, apenas 5,5% tiveram nota máxima.

Para o professor Mozart Ramos, ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e titular do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), o EaD foi uma forma de as instituições de ensino promoverem mudanças no ensino superior. "Viram uma forma de baratear o processo, preservar as matrículas, mas muitas vezes sem qualidade. E o próprio MEC deixou de fazer sua parte", afirma.

Em 2017, um decreto e uma portaria tiraram a necessidade de autorização por parte do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para que cursos a distância e polos fossem criados. O cenário seguiu sem monitoramento ou fiscalizações efetivas. Em janeiro deste ano, o MEC divulgou outro dado: em 11 instituições de ensino, que, juntas, detêm 65% das matrículas de EaD, a média é de 500 estudantes para um docente.

Mozart Ramos destaca que "o problema da qualidade do ensino superior não se restringe à questão do EaD" e que é necessário garantir bom pagamento aos professores e atratividade aos alunos. Para ele, os valores de mensalidade extremamente baixos não garantem a qualidade do curso e são um fenômeno brasileiro. "Isso é uma questão de grandes grupos para manter as escalas de alunos. Isso precarizou e colocou todo EaD no mesmo saco, mas isso não é verdade. Tem muita gente fazendo um ensino a distância com bom nível".

A professora e pesquisadora do ensino a distância, Andrea Soares, que atua no programa de pós-graduação em Ciência da Informação e é tutora da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (Una-sus), chama atenção para a participação efetiva de tutores na formação dos alunos. "As pesquisas mostram modelos de EaD que trabalham nessa perspectiva, professores tutores acompanhando o desempenho dos alunos, em turmas com atividades práticas e interativas individuais e entre os participantes, que produzem materiais didáticos de qualidade elevada com recursos diversos", avalia.

Um dos grandes problemas, conforme Andrea, são os modelos de ensino assíncrono, de alunos em uma sala virtual, sozinhos com o conteúdo. "Os estudos e a nossa experiência como docente mostram que esses alunos têm um aproveitamento ruim. Educação a distância é uma modalidade de ensino, mas não é uma modalidade que tem um único modelo, existem vários contextos onde a EAD é aplicada", afirma a pesquisadora.

Uma má formação que poderá refletir diretamente no exercício da profissão daquele estudante. De acordo com Adriana Eufrasio, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC), algumas pesquisas constataram que a depender da metodologia utilizada, alguns dos alunos egressos não conseguem exercer a profissão. "Eu percebi que alguns alunos se formam, se certificam, mas não conseguem exercer a profissão por uma certa deficiência na formação" explica.

A expectativa dos especialistas em Educação é de que as mudanças impostas e o marco regulatório prometido pelo MEC, que acontecem de forma atrasada, consigam promover uma formação profissional mais qualitativa, com mais participação, fiscalização e também valorização aos professores tutores.

Em nota, o MEC informou que "para além da proibição do funcionamento deste ou daquele curso superior (...) a percepção é que para garantir simultaneamente a sustentabilidade e a qualidade da modalidade de oferta de cursos de graduação, é necessário uma reflexão mais ampla e um movimento coordenado, que integre novas regras regulatórias, revisão das diretrizes e a construção de instrumentos de avaliação capazes de captar as peculiaridades do ensino a distância".

Dados e estudos

De acordo com dados do Censo da Educação Superior, o EaD representa 12% das matrículas em 2012 e, dez anos depois, reuniu 46% das matrículas

Em nota, o MEC reconhece a democratização do acesso ao ensino superior possibilitado pela EaD, interiorizando a oferta e alcançando novos públicos

MEC informa ainda que os últimos referenciais de qualidade para a modalidade são de 2007, portanto, "defasados em relação às tecnologias atuais e a nova forma de utilização e relacionamento com essas tecnologias".

Os temas que estarão em debate, ainda conforme o Ministério, são presencialidade (percentual, quais atividades devem ser presenciais, estágios e extensão); indicadores (desempenho, fluxo, egressos) e parâmetros de qualidade ( relação entre professor/tutor e estudante, material didático, infraestrutura dos polos, controle de frequência e provas).

Como as novas diretrizes afetam a formação de professores

Alvo importante das resoluções do Ministério da Educação (MEC) são os cursos para formação inicial de profissionais do magistério, principalmente em relação às modalidades ensino a distância (EaD), que agora precisam ter 50% de aulas presenciais. Antes, o percentual era de cerca de 10%, referente ao estágio. No ano passado, 65% dos professores se formaram em modelo EaD no Brasil.

A normativa do MEC é válida para cursos de licenciatura (carga horária mínima passa de 1.200 a 1.800 horas), de formação pedagógica para graduados não licenciados (de 760 para 1.600 horas) e também para segunda licenciatura (de 1.200 para 1.800 horas).

Em dezembro de 2023, uma portaria do MEC já havia suspendido os processos de autorização de novos cursos a distância de 17 áreas, incluindo as licenciaturas. Foram ainda paralisados os pedidos de credenciamento de instituições de ensino superior que quisessem oferecer cursos a distância, mas não obtiveram conceito 4 (numa escala de 0 a 5) na avaliação federal.

As mudanças não afetam quem já está matriculado, sendo válidas para inscritos nos próximos semestres. Os cursos terão dois anos para se adaptar e as suspensões são válidas até o dia 25 de março de 2025.

Uma das medidas mais recentes foi o estabelecimento do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) específico das licenciaturas. O novo formato será aplicado na avaliação deste ano, com provas que contemplam a formação geral dos docentes e conteúdo específico de cada área.

"A preocupação maior é conectar a formação teórica com a prática, como já existe na Medicina. Infelizmente, no Brasil, na maior parte dos cursos isso é dissociado", afirma a economista e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Cláudia Costin.

A demanda atual é por professores que, além do conhecimento da área que ensinam, possuam também didática. "Mesmo o professor pedagogo precisa saber como a criança aprende, quais abordagens têm mais chances de sucesso", avalia Costin.

Antes das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), a formação de um professor era de apenas 400 horas voltadas ao estágio supervisionado, enquanto a parte teórica consumia outras 2.400 horas. Com as mudanças do MEC, o tempo mínimo agora é de 3.200 horas para cursos de licenciatura.

"A exigência do estágio permeia vários pontos, acompanhamento, carga horária. E quase nada disso é monitorado e fiscalizado de fato", reforça o professor Bruno Marques, referência nas áreas de didática e legislação educacional.

Foi depois de uma graduação de cinco anos em Ciências Biológicas e um mestrado, os dois presenciais, que Thais Borges Moreira, professora de EAD, decidiu encurtar o tempo para formação em Pedagogia, em um curso com duração de um ano, também em EaD. O curso exigia encontros presenciais nos polos, onde inicialmente seriam aplicadas as provas, porém, como aconteceu durante a pandemia, Thaís conta que nunca pisou lá.

"Todas as minhas aulas foram gravadas. E a parte prática foi realmente somente os estágios. Um deles até tive aproveitamento (da outra graduação), mas os outros dois, não", conta.

O impacto das restrições e a necessidade de monitoramento

A Portaria Normativa que proibiu os novos cursos de graduação em Ensino a Distância (EaD), bem como a criação de novas vagas e polos EaD, também exibe questões mercadológicas. Os impactos econômicos diante das resoluções do Ministério da Educação (MEC) incluem a limitação quanto a possíveis expansões e melhorias.

Para o diretor da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), Jair dos Santos Júnior, a medida do MEC não surte o efeito esperado. "Não ataca onde existe problema hoje, só impede que novos empresários entrem, criando uma reserva de mercado para as instituições que estão operando. Se o Ministério diz que quem está hoje no mercado tem má qualidade, o ideal seria fiscalizar", pondera.

Um amplo programa de monitoramento junto a essas instituições deveria ser colocado em prática, de acordo com Jair, que também é membro da Comissão Assessora de Atuação Transversal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ele afirma que já há dispositivos previstos dentro do MEC para avaliar a qualidade das instituições. E destaca flexibilização que ocorreu em 2017."No governo seguinte esse monitoramento não foi feito. A fiscalização nas instituições era feita de forma virtual, com um representante do local mostrando", conta.

De acordo com o MEC, através de nota, a "legislação vigente - Decreto 9.057/2017 e Portaria Normativa 11/2017 - conferiu certa flexibilidade para a abertura e funcionamento dos cursos a distância, como a autorização para a criação de um quantitativo de polos por ano, sem a necessidade de avaliação in loco por parte do Inep.

Para Borges Neto, que atuou como professor-visitante da Université Téluq, de Quebec, no Canadá — universidade 100% EaD —, as mudanças feitas pelo MEC representam um "retrocesso". Ele fala sobre falta de incentivo, apoio e orçamento para áreas que fazem a diferença quando se fala em qualidade de ensino EaD.

"Lembro que, pelo início dos anos 2000, lancei uma disciplina obrigatória de Educação a Distância na UFC. Na primeira reforma que fizeram, tiraram. Eu questionei e mostrei que era uma nova forma de interagir, que a sala de aula não acaba no físico, a importância das comunidades. Aí voltou, mas como optativa", relembra. Pondera ainda que o modelo de EaD construído no País é deficitário, sem a mediação direta de professores e sem a movimentação de comunidades que possibilitem a troca entre os alunos.

"Falta amadurecimento para usar as expertises que temos. O Brasil é muito rico em experiência nessa área e não é aproveitada", ressalta.