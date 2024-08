Estudantes concluem sem saber porcentagem

Os números do Ideb são calculados a partir dos dados sobre aprovação escolar obtidos no Censo Escolar e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Embora o desempenho nos anos iniciais seja animador, as provas de matemática e português do Saeb em 2023 mostram que a média do País ainda segue em patamares baixos.

Estudantes do 5º ano das redes municipais do país obtiveram uma média de 208 pontos na avaliação de língua portuguesa, o que significa que estão no nível 4 de proficiência em uma escala que vai de 1 a 9.

Nesse nível, eles conseguem, por exemplo, entender o efeito de humor em uma piada ou identificar uma informação explícita em uma receita culinária, mas ainda não aprenderam a identificar assunto e opinião em uma reportagem ou reconhecer a finalidade de um texto escrito em um cartaz.

Em matemática, a média foi de 219 pontos, o que também significa que estão no nível 4 de proficiência. Nessa faixa, conseguem converter uma hora em minutos e interpretar horas em relógios de ponteiro, mas ainda não conseguem calcular a área de uma figura retangular ou somar quantias diferentes de dinheiro, como moedas e cédulas de real.

Para os anos finais do fundamental, o Ideb evidenciou que os alunos do 9º ano das escolas públicas tiveram uma média de 251 pontos em matemática, e 254,62 em português — o que equivale ao nível 3 de proficiência em uma escala de 1 a 9.

Nesse nível, os estudantes conseguem determinar a soma ou a diferença em operações com números inteiros. Por outro lado, não sabem converter uma unidade de comprimento de metros para centímetros, por exemplo.

Já estudantes do 3º ano do ensino médio das escolas públicas obtiveram uma média de 264,6 pontos em matemática e 270,2 em língua portuguesa, o que significa que estão no nível 2 de proficiência numa escala que vai de 1 a 8.

Com esse grau de aprendizado, são capazes, por exemplo, de compreender ironia em tirinhas e interpretar uma tabela.

No entanto, ainda não aprenderam a fazer cálculos de porcentagem ou resolver problemas matemáticos usando operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais.