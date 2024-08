Goiânia tem 1º lugar; Fortaleza fica em 9º

As redes municipais de ensino são responsáveis por 65% das matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental no País e, historicamente, essa é a etapa em que o Brasil tem alcançado os melhores resultados.

Goiânia (GO) foi a capital com melhor desempenho, média de 6,5, que supera a meta de 6,1 para os anos iniciais. Na sequência estão Rio Branco (AC), Teresina (PI), Palmas (TO) e Curitiba (PR). Fortaleza aparece em 9º lugar.

São Paulo (SP), capital mais rica do País, não conseguiu atingir a meta e recuou no indicador: caiu de 5,7 em 2021 para 5,6 — uma piora em relação ao patamar pré-pandemia, já que no Ideb 2019 a rede municipal paulistana obteve nota 6.

Outras capitais também com piora nos resultados em relação ao Ideb 2021 foram Florianópolis (SC), Salvador (BA), Campo Grande (MS) e Porto Alegre (RS).

As prefeituras cuidam principalmente dos primeiros anos do fundamental (1º ao 5º ano), enquanto que os anos finais (6º ao 9º) e o ensino médio geralmente são divididos com os governos estaduais.

O governo federal ainda não estabeleceu novas metas para 2024 e repetiu as metas de 2021 em virtude dos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19. O MEC prevê apresentar novos objetivos para aplicação das provas em 2025.