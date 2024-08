Ideb 2023: Fortaleza supera metas do MEC e fica entre as 10 capitais com melhor média

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-09-2022:Pesquisa IDEB sobre o desempenho das escolas na capital. Na foto, a Escola Municipal Bergson Gurjão Farias. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O município de Fortaleza superou as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) para o ensino fundamental e ficou entre as dez capitais brasileiras com melhores médias no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023. É o que mostram os resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com a publicação, apresentada no último dia 14, a avaliação em leitura e matemática dos estudantes da Capital cearense teve média geral de 5,9 nos anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e 5,2 nos anos finais (do 6º ao 9º ano) do ensino fundamental.

Fortaleza superou o índice obtido em 2021 (5,8) quando se fala em anos iniciais. O resultado está acima da meta estabelecida pelo Inep, de 5,5. Nos anos finais, o índice do município repetiu a média de 5,2 alcançada em 2021 e ficou acima da estipulada pelo Inep (4,7). Confira os números nos gráficos a seguir:

Embora tenha mantido o desempenho dos últimos anos, entre as capitais brasileiras, porém, o ensino fundamental fortalezense retrocedeu: nos anos iniciais, caiu de 6º para 9º lugar, menor colocação desde 2017. Já nos anos finais, desceu de 4º para 5º lugar. Observe:

Posição de Fortaleza entre as capitais no Ideb (2005 - 2023)

O secretário municipal da Educação (SME), Jefferson Maia, acredita que os resultados alcançados pela rede municipal de ensino refletem as políticas públicas para o setor.

“Com destaque para a política de tempo integral, o protagonismo estudantil e a valorização dos nossos professores. Este resultado é fruto do esforço conjunto de toda a nossa rede, e reforça o nosso compromisso em continuar promovendo uma educação de qualidade e inclusiva para os estudantes”, aponta o gestor.

Durante a coletiva de imprensa em Brasília, o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, defendeu o pacto entre União, estados e municípios para ampliar o acesso à educação e apoiar a trajetória dos estudantes.

“São importantes políticas [educacionais] de equidade e inclusão, para traçar a estratégia para que a gente não perca ninguém, inclusive os mais pobres. Por isso criamos o Pé-de-Meia, para garantir frequência e aprovação”, destacou o ministro.

O Ideb é produzido a cada dois anos, com divulgação prevista sempre em anos eleitorais e um cálculo que se utiliza de dois componentes: a taxa de aprovação das escolas e as médias de desempenho dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). (Com Alexandre Cajazeiras)

Ideb 2023: Fortaleza no ranking geral das capitais brasileiras

As redes municipais de ensino são responsáveis por 65% das matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental no País e, historicamente, essa é a etapa em que o Brasil tem alcançado os melhores resultados.

Goiânia (GO) foi a capital com melhor desempenho, com média de 6,5, nota que supera a meta de 6,1 para os anos iniciais. Na sequência estão Rio Branco (AC), Teresina (PI), Palmas (TO) e Curitiba (PR). Fortaleza aparece em 9º lugar.

São Paulo (SP), a capital brasileira mais rica, não conseguiu atingir a meta e registrou um recuo no indicador: caiu de 5,7 em 2021 para 5,6 — uma piora também em relação ao patamar pré-pandemia, já que no Ideb de 2019 a rede municipal paulistana obteve a nota 6.

Outras capitais que também tiveram piora nos resultados dessa etapa em relação ao Ideb 2021 foram Florianópolis (SC), Salvador (BA), Campo Grande (MS) e Porto Alegre (RS).

Resultados do Ideb 2023 por capital brasileira (Anos iniciais do ensino fundamental)

As prefeituras cuidam principalmente dos primeiros anos do fundamental, do 1º ou 5º ano, enquanto que os últimos anos (6º ao 9º ano) e o ensino médio geralmente são divididos com os governos estaduais.

Resultados do Ideb 2023 por capital brasileira (Anos finais do ensino fundamental)

O governo federal ainda não estabeleceu novas metas para este ano e repetiu as metas de 2021 em virtude dos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19. O MEC prevê apresentar novos objetivos para aplicação das provas em 2025.

Estudantes terminam ensino médio sem saber calcular porcentagem, mostra Ideb

Os números do Ideb são calculados a partir dos dados sobre aprovação escolar obtidos no Censo Escolar e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Embora o desempenho nos anos iniciais seja animador, as provas de matemática e português do Saeb em 2023 mostram que a média do País ainda segue em patamares baixos.

Estudantes do 5º ano das redes municipais do país obtiveram uma média de 208 pontos na avaliação de língua portuguesa, o que significa que estão no nível 4 de proficiência em uma escala que vai de 1 a 9.

Nesse nível, eles conseguem, por exemplo, entender o efeito de humor em uma piada ou identificar uma informação explícita em uma receita culinária, mas ainda não aprenderam a identificar assunto e opinião em uma reportagem ou reconhecer a finalidade de um texto escrito em um cartaz.

Em matemática, a média foi de 219 pontos, o que também significa que estão no nível 4 de proficiência. Nessa faixa, os estudantes conseguem converter uma hora em minutos e interpretar horas em relógios de ponteiro, porém ainda não conseguem calcular a área de uma figura retangular ou somar quantias diferentes de dinheiro, como moedas e cédulas de real.

Para os anos finais do fundamental, o Ideb evidenciou que os alunos do 9º ano das escolas públicas tiveram uma média de 251 pontos em matemática, e 254,62 em português — o que equivale ao nível 3 de proficiência em uma escala de 1 a 9.

Nesse nível, os estudantes conseguem determinar a soma ou a diferença em operações com números inteiros. Por outro lado, não sabem converter uma unidade de comprimento de metros para centímetros, por exemplo.

Já estudantes do 3º ano do ensino médio das escolas públicas obtiveram uma média de 264,6 pontos em matemática e 270,2 em língua portuguesa, o que significa que estão no nível 2 de proficiência numa escala que vai de 1 a 8.

Com esse grau de aprendizado, os estudantes são capazes, por exemplo, de compreender ironia em tirinhas e interpretar uma tabela.

Eles, no entanto, ainda não aprenderam a fazer cálculos de porcentagem ou resolver problemas matemáticos usando operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais.