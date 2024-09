Agregador mostra tendências eleitorais

As tendências eleitorais apresentadas pelas pesquisas de intenção de voto dos principais institutos estão reunidas em agregador disponibilizado pelo O POVO . A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato e Sobral, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém.

O agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização das tendências eleitorais. "O agregador busca resumir o desempenho dos candidatos nas diferentes pesquisas, com objetividade e consistência. É possível visualizar um número confiável que retrata a tendência geral dos resultados de cada candidato", explica Alexandre Cajazeira, cientista de dados do O POVO .

A ferramenta leva em consideração a credibilidade dos institutos de pesquisa, com peso maior àqueles com histórico mais positivo de resultados. O agregador apresenta uma média móvel ponderada, que permite nivelar variações diárias e oferecer tendência mais clara ao longo do tempo. A média móvel é influenciada pelos pesos dos institutos e a quantidade de pesquisas realizadas em cada dia, para que flutuações momentâneas não distorçam a percepção geral das intenções de voto.

"Nossa média móvel enfatiza dias com mais pesquisas divulgadas e institutos com maior credibilidade. A metodologia completa está disponível na plataforma", diz Alexandre. Inicialmente a média móvel é calculada com base em período de 10 dias. À medida em que se aproximam os últimos 10 dias antes da eleição, o período da média móvel é reduzido para 5 dias. Isso reflete mais rapidamente as alterações nas intenções de voto que tendem a ocorrer nesse período final.