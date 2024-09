Duplo homicídio na Base Aérea: o testemunho de quem viveu aquela noite que ainda não terminou

Foto: FCO FONTENELE CRIMES SEM SOLUÇÃO - EP 2

Sexta-feira, pouco depois das 18h30min. Dentro da sala da central telefônica da unidade militar, um soldado e um cabo comem uma pizza quando um recruta, assustado, chega chorando e gritando. "Rapaz, tá tendo alteração lá no posto 14. Os meninos lá no NI-14". Alteração significaria algum possível ataque ao local, incluindo disparos.

Os estampidos, pelo menos três, teriam sido ouvidos por quem fazia a ronda nas proximidades. NI é Norte Interno, um posto avançado dentro da Base Aérea de Fortaleza (BAFz). Fica colado ao muro do sítio aeroportuário. É distante do Corpo da Guarda, o prédio de movimentação dos plantonistas.

É o ponto onde estão os soldados Francisco Cleoman Fontenele Filho, 19 e Robson Mendonça Cunha, 18. É o primeiro serviço deles juntos como sentinelas, 24/48h. Deixariam o expediente na manhã seguinte, teriam o fim de semana de folga. Cleoman combinara de ir para uma festa de forró com a namorada, Gabriella Wanderley, e um grupo de amigos. Robson prometeu que, tão logo chegasse no sábado, sairia com a tia, irmã de sua mãe, para resolver demandas da família.

No NI-14, uma aparelhagem do Departamento de Proteção de Vôo (DPV). O sistema repassa informações ao controle do tráfego aéreo local. Os dois soldados portam suas pistolas 9mm. Por volta das 17h40min, uma viatura do rancho, a cozinha do quartel, passa no NI-14 e são entregues as marmitas com as refeições dos recrutas. Menos de uma hora depois, os dois seriam assassinados. E 20 anos depois, ninguém foi punido pelo crime.

O relato detalhado é de um ex-militar, cabo na época, testemunha dos fatos daquele 10/9/2004 e dos dias seguintes. Seu nome não será revelado. A testemunha ouvida pelo O POVO foi ao NI-14 naquela noite. O duplo homicídio, até hoje sem autor ou autores descobertos, chegou a ser tratado inicialmente como homicídio seguido de suicídio. A tese de peritos federais foi desconstruída poucos dias adiante e a Justiça Militar considerou como assassinato.

No alvoroço das primeiras informações, um episódio quase piora a tragédia. A notícia da possível invasão deixa o ambiente tenso. O oficial de dia, um aspirante que passava perto do Posto 14 com outro soldado, ouve os tiros e retorna às pressas. Teria decidido não permanecer nem deixar alguém no local ou avisar por rádio. Optou por buscar reforços. Sua arma teria voltado desengatilhada e, quando a tropa é chamada para entrar em formação de emergência, acontece um disparo acidental. Vários soldados enfileirados em frente ao Corpo da Guarda e, por sorte, ninguém sai baleado.

Pelo menos duas picapes, com dois militares cada, partem logo para o Posto 14, numa certa distância entre elas. Os primeiros que chegam encontram os corpos ainda sangrando. O de Robson caído, braços para trás, atravessado numa diagonal sobre o de Cleoman. Um tiro em cada, altura da testa. Suas armas caídas bem perto das mãos. Incomum, um cadeado trava o acesso ao alojamento. "Acho que não foram eles (que fecharam). Não tinha porque ficarem trancados depois das seis da noite", descreve.

Com um alicate turquesa, o soldado (era um dos corneteiros da turma) corta a tranca. Ele e o cabo constatam as mortes. Evitam tocar nas vítimas. "Tinha acabado de acontecer o crime. Eles jantaram, tanto que estava lá a marmita amassadinha no lixo". Havia mais dúvidas que certezas. Mesmo o terreno iluminado, teme-se por alguém ainda à espreita na mata alta ao redor ou até dentro do posto. O cabo e o corneteiro ficam de pistola em punho.

Hoje trabalhando como motorista, ele interrompe a entrevista, põe as duas mãos no rosto e começa a chorar. "P*q*p*, eu senti a cena agora, senti a cena. Parecia um filme. Faz 20 anos e não sabia que iria me emocionar assim". Após tomar um pouco de água, recompõe-se e se dispõe a continuar contando. "Fico arrepiado de me lembrar e falar. Me senti muito mal".

Na sequência, descreve que outras viaturas chegaram. Entre elas a da Polícia da Aeronáutica (PA). Um sargento perguntou "tem mais alguém aí dentro (do posto)?", e ele ainda não tinha a resposta. "O comandante da patrulha entrou. Pra ver se não tinha mais ninguém nas outras salas. 'Algum de vocês tocou em alguma arma?'. Não, senhor. Chegamos nem a ver pulsação. O local foi isolado em seguida.

Quem matou? "Acho que foi mais de uma pessoa. E lá de dentro mesmo. É gente que conhece. Quem vai pular para dentro do muro de um quartel com os caras armados lá? Por mais que fosse um assassino de primeira, não iria fazer isso. Foi gente lá de dentro", considera.

O ex-militar confirma que houve uma ordem na época, para que não comentassem sobre o caso. Nem dentro ou fora da Base. Havia cerca de 70 pessoas de serviço naquela noite. "A ordem foi ninguém dizer nada para ninguém por telefone. E ficar sobreaviso dentro do quartel para, no dia seguinte, fazer o exame de parafina (detecção de pólvora). Todo mundo fez, inclusive quem trabalhava no hospital e na cozinha". O silêncio mandado daquele tempo dura na tropa até hoje.





Namorada falava com o soldado ao telefone quando ouviu os tiros

Gabriella Wanderley saiu da aula às 18 horas e, da sala da coordenação do colégio, pediu para ligar para o namorado Cleoman Filho. O soldado estava de serviço na Base Aérea e ela queria combinar sobre a festa que iriam na folga dele, no sábado, 11 de setembro.

Na ligação, de repente, a estudante, à época com 17 anos, ouviu o som de um tiro. Depois a voz dele, o barulho de uma possível briga, um outro tiro, um som ofegante próximo ao aparelho e a ligação interrompida.

Em casa, foi avisada que o algo grave que suspeitava havia sido a morte de seu namorado e de outro soldado. Gabriella, hoje advogada e professora universitária, diz que o caso influenciou sua vida acadêmica e profissional. A seguir, os principais trechos da entrevista:

O POVO - Como foi aquele dia?

Gabriella - Infelizmente a lembrança ainda é muito viva. Naquele dia eu estava em aula. A aula acabava 18 horas. Assim que a aula acabou eu me dirigi à coordenação e pedi para fazer uma ligação. (Na Base Aérea) a gente passava por uma central. Liguei e pedi para me direcionarem ao Posto 14.

OP - Não tinha celular na época?

Gabriella - Tinha, mas eu não estava com celular. (...) Liguei para combinarmos o dia da folga, que iríamos a uma festa de forró. Eu ia contratar um carro para nos levar, porque ele não bebia dirigindo. Aí, quando eu estava falando o horário que o carro iria nos buscar, dizendo quem poderia ir com a gente no carro, escutei o primeiro estampido. Até então eu não sabia que era um tiro, não conhecia o som de um tiro. Para mim parecia uma explosão, de tão alto que estava, próximo ao telefone.

OP- Você ouviu só um tiro primeiro?

Gabriella - Primeiro um tiro. (...) E aí escutei sons que pareciam pessoas brigando. Eram urros, aquele som de voz que não sai direito, pancadas, porradas.

OP - Ele tinha falado alguma coisa estranha de dentro da Base? Confidenciou algo?

Gabriella - Antes da viagem, ele relatava algumas irregularidades dentro da Base Aérea. Uso de drogas, por exemplo. Algumas rivalidades. Ele chegou a mencionar uma vez que furtaram peças da arma dele e ele recebeu uma punição. Não falava de forma muito detalhada. Ele só disse de forma muito expressa que não queria trabalhar com armas. "Não é isso que eu quero. Vou estudar para fazer alguma prova lá dentro e sair dessa turma que estou. E detesto quando tenho que pegar em arma".

Ele contou de um momento que ele teve uma desavença com um rapaz. Isso tudo eu falei para a promotoria na época. Tinha um rapaz que desmontou a arma dele. Porque eles têm que montar a arma num certo período, têm que fazer algumas atividades. Se eles não fazem de acordo com o que determina o superior, acabam recebendo punição. Ele me relatou dessa desavença com esse rapaz.

Na época eu relatei para o promotor Alexandre Saraiva. Ele quis saber se o Pêu tinha alguma rixa com alguém. Foi só essa discussão que me lembro, da época que ele contou. Lembro que ele falava de irregularidades. Fios de cobre que eram furtados de dentro da Base Aérea, venda de pneus e uso de drogas. Não falou em venda, falou em uso dentro da Base.

OP - Sobre as desavenças com alguém da Base, ele chegou a citar nomes? Chegou a mencionar algum perigo que pudesse estar correndo?

Gabriella - Infelizmente ele só falava que não queria estar com aquela equipe, nem pegar em armas. Mas ele nunca me disse um nome, não deixou clara uma situação que eu pudesse associar a essa morte dele. Na época tentei lembrar tudo, conversei diversas vezes com o doutor Alexandre. Essa proximidade me ensinou muito. Acabei cursando Direito, me formei. Hoje eu sou professora universitária e coordenadora do curso de Direito. Tudo girou em torno dessa minha relação com essa tragédia. Infelizmente, nada que eu lembrava ajudou na solução do caso.

OP - Houve mais algum estranhamento na conversa com os militares?

Gabriella - A reação de tentar me descredibilizar. Só não falaram que eu estava louca, mas davam a entender que eu estava desequilibrada pelo que estava acontecendo, que eu estava sob forte emoção, que eu não tinha falado com ele. A todo momento tentando tirar esse vínculo. O que mais me comoveu com a situação toda é que até então estavam desconfiando. Logo surgiu a tese do padre José Cheregato (ex-capelão da Base, único réu no processo do caso, absolvido em 2008), mas eu não sabia.

Fui ao enterro, que foi no domingo, na própria capela da Base Aérea. Não tinha visto o corpo ainda. Estava realmente abalada, fiquei na última cadeira, até o momento que minha mãe disse "vamos, você virou noite, vamos embora". E eu disse que iria ver o corpo. Quando me levantei, que vi o corpo, acabei sentindo uma fraqueza, me lembro, e quem me amparou foi o próprio padre Cheregato. Ele olhou pra mim e me disse assim: "Não fui eu". E eu encontrei ele três anos depois, num dos julgamentos, lá na Auditoria Militar.

Quando terminou o julgamento, ele foi até mim, estendeu a mão. As beatas estavam cantando parabéns pra ele, e ele novamente disse "não fui eu" olhando pra mim. Fez questão de reforçar essa tese. (O POVO tentou falar com o ex-capelão, que mora em Manaus. Os advogados que atuaram em sua defesa, Paulo Quezado e João Marcelo Pedrosa, disseram que ele estaria debilitado, sem condições de ser entrevistado).