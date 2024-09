A nova realidade dos debates em 2024

Cadeirada de Datena em Marçal

Em meados de setembro, durante debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo o candidato José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada após uma série de provocações. A organização do debate, a cargo da TV Cultura, interrompeu a transmissão

após o ocorrido.

Marçal provocava Datena citando uma denúncia de assédio sexual (arquivada). Datena rebateu e então Marçal voltou a provocar. "Você não respondeu à pergunta. A gente quer saber. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem", disse.

Instantes depois, as imagens mostraram Datena se aproximando por trás de Marçal e desferindo um golpe com uma cadeira que estava posicionada no púlpito ao lado do candidato do PRTB. Datena acabou expulso do debate e Marçal não retornou.

Parafuso em cadeiras na Rede TV

O debate seguinte, promovido pela Rede TV virou notícia antes mesmo de ocorrer. Isso porque foi informado que cadeiras seriam parafusadas para evitar novos episódios de agressão como o visto no debate da TV Cultura. Datena e Marçal estiveram presentes, mas não houve novas ocorrências de agressão física.

Soco de assessor de Marçal

Um assessor de Pablo Marçal desferiu um soco no rosto do marqueteiro da campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante o debate do grupo Flow em setembro. Fato ocorreu após Marçal ser expulso pelo apresentador por infringir regras. O assessor de Nunes teve um corte no rosto e ficou sangrando depois da agressão. O debate foi interrompido e posteriormente retornou para um encerramento.

"Chupa aqui pra ver se sai leite"

Debate promovido pelo O POVO em Fortaleza contou com um momento de confronto

entre os candidatos André Fernandes (PL) e George

Lima (Solidariedade).

Após André chamar

George e outro candidato de "inexpressivos" e "puxadinho do PT", o candidato do Solidariedade reagiu.

Em fala durante seu tempo no debate, George contra-argumentou e soltou uma

das frases mais emblemáticas da campanha: "Chupa aqui

pra ver se sai leite". Posteriormente, ele utilizou a fala como uma espécie de slogan de campanha.

Cabeçada do Prefeito de Teresina

Em agosto, o prefeito de Teresina e candidato à reeleição Dr. Pessoa agrediu outro candidato, Francinaldo Leão (Psol), durante o primeiro debate deste ciclo, realizado pela Bandeirantes. O prefeito se aproximou do adversário durante uma dinâmica em que ficavam frente à frente. Quando o candidato do Psol iria responder, o gestor se aproxima e desfere uma cabeçada contra Francinaldo.

Provocações em SP

A estratégia de Marçal

para tumultuar ambiente

de debates ocorre desde o início do ciclo eleitoral. No primeiro debate em São Paulo, ele disse que parte de seus adversários era usuário de cocaína. Durante um debate

fez um gesto com o dedo no nariz, insinuando o uso da substância por um dos adversários. Ele não apresentou provas para embasar a alegação.

Em outro momento, Marçal provocou o candidato Guilherme Boulos (Psol) segurando uma carteira de trabalho na frente do adversário durante debate promovido pelo Estadão.

O episódio começou durante o terceiro bloco do debate. Posteriormente, Boulos comparou a candidatura

de Marçal à de Padre Kelmon nas eleições de 2022. "Veio para tumultuar", disse o psolista na ocasião.