150 condomínios de Fortaleza aderem à reciclagem de resíduos

Foto: FERNANDA BARROS A síndica Carolina Mapuranga buscou projetos para incentivar a reciclagem

Com cinco meses completos de execução, o programa Recicla Mais modifica hábitos em 150 condomínios residenciais de Fortaleza. Do Centro à Aldeota, a iniciativa municipal de promoção à reciclagem de resíduos tem envolvido tanto quem mora como quem trabalha nas edificações — quebrando o tabu de que "tudo é lixo" e impulsionando uma cultura ambiental que ultrapassa os portões dos prédios. Conforme dados da Prefeitura, divulgados nessa quarta-feira, 9, uma média de dois edifícios do tipo aderem ao projeto por dia desde que ele foi lançado no Município, em 9 de maio de 2024.

Número representa cerca de 2% dos 6.036 condomínios residenciais existentes em Fortaleza, segundo cadastro do Observatório do Cadastro Imobiliário. Edificações que aderiram ao projeto estão distribuídas em 28 bairros da Cidade.

Ação segue um modelo parecido ao do projeto Re-Ciclo, iniciado pela Prefeitura em 2022. Nesse programa, catadores cadastrados utilizam triciclos para recolher materiais recicláveis em residências e condomínios de Fortaleza, por meio de um sistema de agendamento de coleta seletiva.



Já o Recicla Mais é voltado apenas para a coleta em condomínios residenciais. O responsável pelo edifício realiza um cadastro no site do programa e passa a receber visitas agendadas, pelo menos uma vez na semana, de um caminhão que recolhe os recicláveis. Seis veículos são usados atualmente na iniciativa.

Ao contrário do Re-Ciclo, neste programa o condomínio pode escolher entre fazer o envio do que foi recolhido para associações de catadores ou receber uma bonificação para o prédio.

Ambos os projetos foram inseridos dentro do Programa Fortaleza Limpa, lançado pela Prefeitura no dia 9 de maio deste ano para reunir uma série de iniciativas de educação ambiental e estímulo à reciclagem, com conscientização da população sobre o descarte irregular de lixo nas vias públicas.

Victor Macêdo, vice-presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), um dos órgãos que participam do Fortaleza Limpa, explica que o Recicla Mais surgiu para dar um foco específico aos condomínios residenciais, auxiliando na demanda evidenciada nas ações do Re-Ciclo.

Representante destaca também que a iniciativa contribui para aumentar a vida útil do aterro sanitário da Cidade, uma vez que o material recolhido, que antes iria para esse espaço, passa a ser reutilizado.



"O projeto está mostrando na prática que o resíduo sólido não é um lixo, ele tem valor. Quando a gente começa a praticar reciclagem esse material volta pra cadeia produtiva. Ele [o programa] veio para ficar, e a Cidade está mostrando que quer iniciativas como essa. A adesão tá sendo muito positiva", destaca.

Com o número de cadastros que o projeto tem alcançado, Victor Macêdo diz que a intenção do Recicla Mais é ir além: "A gente avalia expandir para outros públicos. Bares e restaurantes, por exemplo".

Enquanto a expansão ainda é um projeto futuro, o desenvolvimento do programa em seu formato atual depende, principalmente, do interesse dos administradores dos condomínios. Carolina Mapuranga, 44, é síndica há dois anos do Edifício Condomínio Port Cannes, no Meireles, e entrou de cabeça na iniciativa.

Publicitária e professora universitária, ela conta que sempre foi envolvida com trabalhos de promoção à reciclagem e que, ao assumir a administração do prédio, buscou projetos que incentivassem a prática. Primeiro, a síndica fez o cadastro no programa Re-Ciclo e neste ano migrou para o Recicla Mais.

Os zeladores foram quem mais abraçaram a iniciativa, seja planejando a escolha do local que comportaria as lixeiras de coleta seletiva ou buscando aprender sobre a separação de materiais. Já da parte dos moradores, houve uma certa resistência até que todos se envolvessem e contribuíssem para ação.

"O que se acumula em uma semana é muita coisa. São coisas muitos pequenas. Foi uma questão de persistência. As pessoas achavam que o [material reciclável] era lixo. É um trabalho que realmente eu estava esperando, a gente está pagando a taxa de lixo pra movimentos como esses", destaca a síndica.

28 bairros

Aldeota

Ancuri

Barroso

Cambeba

Centro

Coaçu

Cocó

Curió

Dionísio Torres

Fátima

Guajeru

Guararapes

Joaquim Távora

José de Alencar

José Bonifácio

Lagoa Redonda

Luciano Cavalcante

Meireles

Messejana

Mucuripe

Papicu

Parque Iracema

Parque Santa Maria

Passaré

Paupina

São Bento

São João do Tauape

Varjota

Cadastro

Ao acessar o site reciclamais.fortaleza.ce.gov.br, o síndico deve clicar em "cadastrar condomínio" e preencher o formulário (CNPJ, nome, endereço completo, ponto de referência, e-mail, telefone e quantidade de unidades residenciais). Também é preciso criar uma senha de acesso. Na sequência, será enviado um e-mail com a confirmação, orientações gerais sobre os recicláveis aceitos e o agendamento de uma visita dos educadores ambientais.