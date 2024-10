Colcha de Retalhos: a união entre empreendedorismo e sustentabilidade

Pelas mãos das participantes do Projeto Colcha de Retalhos, pedaços de tecido que seriam descartados ganham novos formatos. A iniciativa, desenvolvida por meio do curso de Design - Moda, da Universidade Federal do Ceará (UFC), busca aliar capacitação, geração de renda e transformação social.

Com a prática do "Patchwork", que consiste na união de diferentes retalhos para formar uma peça maior, são produzidas bolsas, almofadas e outros produtos de confecção considerados rápidos para venda. O projeto, coordenado pela doutora em Engenharia Têxtil, Araguacy Filgueiras, atende mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

"Algumas tinham medo de chegar lá e passar vergonha, mas se desenvolveram, começaram a produzir suas peças e hoje ganham um dinheirinho. Então, o que a gente percebe dos sentimentos delas é a gratidão de ter tido essa oportunidade de aprendizagem e companheirismo. Quando termina a turma, a gente permanece com o contato delas e se torna um espaço de passar trabalhos e encomendas", conta a professora.

Por meio de parcerias com outras instituições e doações de resíduos vindos de empresas do ramo de vestuário, periodicamente são oferecidos cursos unindo teoria e prática. A proposta é que, utilizando tecidos que seriam descartados, as mulheres possam transformá-los em produtos para a comercialização, tornando-se empreendedoras sustentáveis.

Syomara Duarte, também professora do curso de Design - Moda da UFC, afirma que um dos principais argumentos para a criação dessa graduação foi a necessidade de formar profissionais capacitados para o setor de moda no Ceará. Ela destaca que a formação se expandiu junto com o crescimento da área, mas a criação continua a ser um elemento central. Ela também aponta a importância das iniciativas que aliam sustentabilidade social à criatividade e qualidade do artesanato.

"Novas formas de consumo estão sendo revisadas e incentivadas para promover um comércio mais justo e reduzir o descarte. Marcas cearenses têm investido na economia circular e na ética em suas cadeias produtivas, utilizando materiais sustentáveis e promovendo a responsabilidade social em seus processos".

Segundo a doutora em Design, o artesanato, frequentemente presente em projetos que ressaltam a tradição cearense em rendas, bordados, tricôs e crochês, tem enriquecido coleções e serve como tema para criações que se destacam no Brasil e no Exterior. (Lorena Nantua/Especial para O POVO)