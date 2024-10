Deficiência na malha aérea nacional impacta a alta estação no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS A movimentação tranquila na Rodoviária Engenheiro João Tomé cresceu de um ano para o outro

Com a aproximação das férias e das tradicionais celebrações de fim de ano, as terras cearenses estão entre os principais destinos procurados pelos turistas. De taxistas a grandes redes hoteleiras, a alta estação mobiliza diferentes setores e estimula a economia da região, mas a preocupação com a deficiência da malha aérea ainda circula no mercado turístico, a despeito dos anúncios de novos voos.

Apesar do turismo consolidado, principalmente por suas atrações naturais, o Ceará enfrenta a concorrência com outros estados brasileiros. Segundo Ivana Bezerra, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-CE), essa é a principal dificuldade.

“Então, o desafio é a gente conseguir conquistar o turista para cá, mostrando para ele que temos muito mais do que boas praias”, afirma.

De acordo com dados da Fraport Brasil, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Fortaleza, o Ceará encerrou o primeiro semestre deste ano liderando a movimentação de turistas internacionais nas regiões Norte e Nordeste. Durante o mês de junho, o terminal transportou 32.006 desses passageiros.

Atualmente, o aeroporto da capital conta com os seguintes voos diretos semanais: nove para Lisboa, realizados pela companhia aérea portuguesa TAP; cinco para Paris com a AirFrance; a Latam apresenta três para Miami e a Gol três para Buenos Aires e um para Miami.

Márcia Pinheiro, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-CE) acredita que, a nível internacional, o Estado está bem assistido e há expectativas de aumentar as frequências e o número de destinos. “Mas no âmbito nacional é unânime que a gente está com uma deficiência de malha aérea”, explica.

Em relação aos turistas brasileiros que vêm ao Ceará, principalmente para Fortaleza, a maioria é das regiões Sul e Sudeste. Entretanto, em 2023, o Observatório do Turismo apontou o crescimento do número de visitantes vindos de localidades vizinhas e interioranas.

No primeiro semestre deste ano, segundo dados da Socicam, empresa responsável pela administração dos principais terminais das capitais brasileiras, o número de embarques para o Ceará cresceu em 8,79%. Foram feitos 299.900 ante 275.668 igual período em 2023.

O Visite Ceará, instituição voltada para o desenvolvimento do turismo no Estado, destaca que o aumento da movimentação nas estradas “reforça a importância do turismo regional”. Entre outubro e dezembro do ano passado, 901.670 passageiros utilizaram as principais rodovias do Estado para acessar as cidades do litoral e do Interior.

Segundo Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo do Ceará, a pasta tem focado em promover rotas turísticas, a partir do entendimento que os municípios podem oferecer experiências de forma integrada. “Para que o turista chegue a essas cidades, é fundamental uma malha viária e aérea eficiente, com boas estradas e aeroportos regionais operando voos”, diz.

Ela também afirma que a repartição tem mantido diálogo com todas as companhias aéreas, com o objetivo de ampliar a malha aérea em seus diferentes níveis. No âmbito regional, a Azul Conecta implementou a operação de três voos semanais em quatro rotas de Fortaleza para o Interior, ampliando em 200% a oferta de assentos.

Clarisse Linhares, presidente do Visite Ceará, destaca a importância de um trabalho conjunto para conseguir atrair mais voos e mais conexões nacionalmente a fim de ampliar a viabilidade e “as passagens não ficarem acima dos outros destinos, pois nós perderíamos competitividade”.



Alta estação

De acordo com o Indeed, plataforma de empregos, houve um aumento de 45% nas ofertas de emprego para o fim do ano com termos relacionados a "temporário" no Brasil em setembro de 2024 ante igual períodode 2023.

Movimentação de turistas no Estado

TURISMO RODOVIÁRIO - EMBARQUES COM DESTINO AO CEARÁ

1° semestre

2023 - 275.668

2024 - 299.900

Aumento no período - 24.232

Variação (%) - ( 8,79)

Principais mercados emissores

1°Natal (RN)

2°Teresina (PI)

3°Recife (PE)

4°Parnaíba (PI)

5°João Pessoa (PB)

Fonte: Socicam

TOTAL DE PASSAGEIROS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORTALEZA

Janeiro-Agosto

2023 - 3.792.307

2024 - 3.711.694

Queda no período - 80.613

Variação (%) (-2,12)

Fonte: Fraport Brasil