A Fortaleza do coração

Prezado prefeito eleito,

Escrevo essas linhas para contar notícias sobre como enxergo esta cidade cheia de contradições e que pediu socorro por meio do voto. Devo dizer que nela não nasci, mas aprendi a amar a vitalidade e o contraste do povo que amanhece com ela todos os dias.

Admiro os que acordam cedo demais para correr na Beira Mar ou na Barra do Ceará, suando e sentindo a forte maresia no rosto, num misto de prazer para o corpo e a alma. Aprecio aqueles que madrugam para deixar o almoço pronto para os filhos e, ao mesmo tempo, evitar o ônibus lotado. Estes são a maioria e não fazem isso por escolha. Nos últimos anos, decidiram trocar o coletivo pela moto-uber, enfrentando o medo do trânsito caótico em nome de ganhar mais tempo. Já senti e já vivi na pele essas duas fortalezas. Isso será, a partir de janeiro, sua responsabilidade.

Caro prefeito eleito, queria poder transmitir sobre como esta Cidade, às vezes, esquece de honrar o passado. Foi assim quando aterraram o riacho Pajeú, derrubaram prédios históricos esquecendo que ali estava a memória dos nossos antepassados, num traço humano que só esta Cidade possui. Ou como ela pode ficar melancólica, quando o inverno chega, enche os rios e invade casas. Chuva só deveria ser de alegria. Isso também será de sua cota quando o ano novo chegar.

Por outro lado, não sei se o senhor reparou, a Cidade carrega o vigor da Marcha do Pirambu que redesenhou os bairros desta futura metrópole, e também a potência da fé espalhada em cada milímetro deste território. Este credo hoje é individual, mas por meio dele enxergo um amanhã de mais igualdade.

Não sei se o senhor compreendeu, mas sou uma pessoa meio abobalhada, que gosta de andar nas ruas enxergando os ipês que florescem no meio da Domingos Olímpio; que ama o entardecer bonito que vejo de minha janela, ou de olhar a Lua cheia seja de onde eu estiver — Antônio Bezerra ou Messejana; José Walter ou Meireles. É bom demais levar isso no coração.

Gostaria que, um dia, o senhor experimentasse essa sensação, para compreender o compromisso que essa vitória leva para as suas mãos. Deixo aqui para o senhor uma frase popularizada pela sabedoria dos quadrinhos do Homem-Aranha e que é uma releitura de uma frase bíblica: "Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades". Abraços e boa sorte.