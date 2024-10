CARTAS AO FUTURO PREFEITO

Fortaleza, 27 de outubro de 2024

Senhor futuro prefeito,

O senhor, prestes a ser escolhido pelo povo de Fortaleza, atravessou dois meses e meio de campanha sem dizer tudo o que fará a partir de 1º de janeiro, nem mesmo a maior parte, longe disso. Falou sempre o que o eleitor queria ouvir. Ao final do dia, o senhor saberá que deu certo e o seu adversário, que deu errado. É provável que a diferença seja estreita. No cargo, será exigido bem além do que foi na árdua disputa que se encerrou.

Os instantes de pergunta, resposta, réplica e tréplica não abarcam a vida real. Programas de governo do senhor e de seus adversários rechearam páginas, mais ou menos numerosas, com um tanto de embromação e quase nada de metas quantificáveis. Mais marketing que plano de ação.

Governar é outra coisa. Quem está no cargo contraria interesses. A decisão política consiste em quais interesses contrariar e quais atender. Como candidato, o senhor falava como se tudo fosse fácil. A realidade será difícil. Haverá conflitos, resistências, crises, desgastes. O senhor dirá mais "não" do que "sim". O bom governante é quem diz um ou outro às pessoas certas pelas razões corretas.

O senhor será criticado. Cometerá erros e não serão poucos. Eles serão percebidos e é possível que tomados como maiores do que de fato são. Vidas serão afetadas, e o senhor sofrerá com isso, se sensível for e se mantiver. A capacidade de sentir, reconhecer e corrigir erros talvez seja o principal caminho para acertos. Pois ninguém terá chance de fazer o bem de forma tão próxima e imediata aos fortalezenses.

O bom governante não é o que menos erra, mas aquele humilde o bastante para corrigir erros tanto quanto conseguir e reduzir o impacto deles ao mínimo possível. Para isso, precisa distinguir o crítico sincero do bajulador falso. E decidir a quem dar ouvidos.

Ao final do seu mandato, Fortaleza terá passado dos 300 anos, e O POVO terá estado presente em 100 deles. Esta edição, histórica para a Capital e para o senhor, traz cartas dos editores de quatro áreas fundamentais do jornalismo e da cidade. Tânia Alves, André Bloc, Armando de Oliveira Lima e Renato Abê indicam caminhos e possibilidades, da perspectiva de quem está todos os dias envolvido no noticiário, em contato com as pessoas, conhecendo problemas e desbravando potencialidades da cidade em suas múltiplas dimensões.

Esperançosamente,