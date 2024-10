Caro prefeito,

Parabéns pela eleição. Acredito que o sentimento de vitória que sucede uma disputa tão acirrada quanto foi o pleito em Fortaleza é gratificante. Chancela a postura ao longo dos últimos meses. Assim espero que seja o seu sentimento ao término do mandato que começa em 1º de janeiro de 2025. Afinal, Fortaleza precisa superar problemas e a gestão será tão repleta de pressão e conflitos como foi esta eleição.

Vivemos em uma cidade desigual. Temos superprédios na Beira-Mar e pessoas dormindo em papelão na Praça do Ferreira. Abrigamos as maiores fortunas do Nordeste e também 172 mil pessoas extremamente pobres. Há túneis, viadutos e intertravados na Aldeota e esgoto escorrendo no meio-fio das estradas carroçáveis no Siqueira. Perdão por apontar problemas, mas não há outro assunto a se tratar com o principal gestor público do Município que não seja o modelo de desenvol-

vimento socioeconômico.

Fortaleza precisa frear a desigualdade avançando em desenvolvimento sustentável. Para isso, esperamos não apenas promessas como foi na campanha, mas detalhamento dos projetos. Simultaneamente a uma gestão fiscal que assegure salários de ganhos reais aos servidores e manutenção de serviços públicos essenciais, é preciso ampliar os investimentos em áreas estratégicas para diminuir os contrastes.

E o trabalho em Fortaleza não gera efeitos pelo Nordeste. O dinheiro ganho pelo trabalhador é gasto na economia de até 18 cidades vizinhas. O novo prefeito pode até ter o governo oficialmente limitado ao fortalezense, mas suas decisões geram impacto sobre toda a Região Metropolitana.

Fortaleza ainda ampliou a área de influência no Nordeste. Alcançou o posto de maior PIB da região entre as capitais e ganhou espaço nos ambientes de influência no Piauí, no Maranhão e até em Pernambuco. Suas atitudes e decisões, prefeito, serão observadas e geram efeitos em todos os habitantes dessas áreas.

Por fim, desejo um bom trabalho e prometo uma observação atenta sobre esses temas.