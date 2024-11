Comunidade é preparada para tratamento rápido do AVC

Preparar um serviço de qualidade para atender pacientes de AVC requer capacitações e treinos constantes. A rede de saúde precisa estar conectada, já que a população pode chegar com sintomas em postos de saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e outros hospitais municipais.

No início da implementação da unidade de AVC no Sertão Central, a equipe do hospital regional contou com a iniciativa internacional Angels, da farmacêutica Boehringer Ingelheim, para treinar tanto os profissionais da unidade quanto aqueles que trabalham na rede de saúde da região.

O projeto Angels também reconhece as boas práticas e certifica as unidades de AVC que se destacam em indicadores como o tempo porta-agulha, tempo de permanência de pacientes, rapidez para realizar a primeira tomografia, o combate a infecções hospitalares, entre outros.

Conforme a coordenadora da enfermagem da unidade de AVC, Mara Cibelly Pinheiro, o HRSC já recebeu 19 certificações nos três níveis premiados: dois ouros, 13 platinas e cinco diamantes, sendo esta última a mais prestigiada.

A iniciativa também procura levar conhecimento sobre o AVC para a comunidade da cidade. Em setembro, alunos da escola fundamental Dona Maria de Araújo Carneiro, da rede pública de Quixeramobim, receberam o projeto Fast Heroes.

Por meio de contação de histórias e personagens que representam os sintomas do AVC, crianças de cinco a nove anos aprenderam como reconhecer um acidente vascular cerebral e como buscar ajuda de forma rápida.

Kamila Fachola, gerente da Iniciativa Angels no Brasil, explica que a iniciativa nasceu para atuar como uma consultoria e auxiliar unidades hospitalares na implementação do que era recomendado do ponto de vista científico.

"Está em mais de 8 mil hospitais. No Brasil, são cerca de 600 hospitais. Os hospitais que se organizam e analisam seus dados e sua qualidade de atendimento, a gente observa que tem, sim, diminuição de mortes e sequelas para o paciente", assegura.

No Ceará, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), o Hospital Regional do Cariri (HRC) e o Hospital Regional Norte (HRN) são certificados.

A iniciativa também realiza a certificação de Cidade Angel, no qual uma cidade precisa atender a alguns critérios, como ter um Centro de Referência de AVC, atendimento pré-hospitalar — como Samu e regulação — da cidade certificado, estratégia de educação nas escolas e caminho para a reabilitação do paciente no pós-alta.

"Significa ser uma cidade segura para um paciente com AVC", resume. Segundo ela, Quixeramobim está no processo para obter a certificação de Cidade Angels, com "expectativa de conseguir esse ano".

"O grande objetivo é aumentar o número de Cidades Angels. O hospital, muitas vezes, só pensa no paciente ali dentro. O objetivo é colocar todo mundo junto. O mesmo paciente passando por várias fases. Outro objetivo é alcançar as populações vulneráveis, como no Amazonas", prospecta Kamila Fachola.