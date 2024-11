Risco silencioso: como reconhecer e agir diante de um AVC

Foto: FÁBIO LIMA QUIXERAMOBIM,CE, BRASIL, 24-10-2024: Hospital regional Sertão Central, referencia no tratamento de AVC. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Um inimigo silencioso é desafiador, mas se ele for previsível, pode ser mais fácil de ser combatido. Uma das principais causas de morte e, sobretudo, de incapacidade em todo o mundo, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode ser prevenido e, quando ocorre, pode ter sequelas menos graves. Para isso, a informação e o tempo são determinantes. Os casos podem ser reduzidos em 80% se algumas causas associadas forem controladas.

No Ceará, 9.286 pessoas foram internadas no para tratar AVC entre setembro de 2023 e agosto de 2024. Foram registradas 1.415 mortes em decorrência da doença em 2023, conforme dados do Datasus.

Os casos de AVC apresentaram aumento preocupante nas últimas décadas. Estudo científico publicado na revista The Lancet Neurology há algumas semanas, revela que houve um aumento de 70% nos casos de AVC em 30 anos. Estudo rastreou o impacto e a epidemiologia da condição e seus fatores de risco, registrando aumento de 44% nas mortes em decorrência da doença entre 1990 e 2021.

O neurologista Octávio Marques Pontes Neto, chefe do Serviço de Neurologia Vascular e Emergências Neurológicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, explica que algumas das causas dessa variação são "um momento de descontrole dos principais fatores de risco e aumento do envelhecimento da população", que tem gerado aumento os casos de doenças cerebrovasculares.

Segundo Marques, que é professor da Universidade de São Paulo (USP), embora seja mais comum após os 50 anos, pode ocorrer em qualquer idade: "O AVC está entre as dez principais causas de mortes em crianças".

Existem dois tipos de AVC, que ocorrem por dois motivos diferentes. Mais comum, representando 85% dos casos, o AVC isquêmico ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia).

Embora seja responsável por 15% de todos os casos, o AVC hemorrágico pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico. Ele ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia. Esta hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge.

"O que dói dá medo nas pessoas. O AVC não dói, na maioria das vezes. Então, a pessoa pensa 'Ah, vou deitar um pouco e vai melhorar', isso acontece muito", alerta Fabrício Lima, neurologista e chefe da Unidade de AVC do Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

"Alguns pacientes relatam que sentem como se desligassem algo da tomada. Ele pensa em fazer o movimento, ele sabe que tem que fazer, mas ele não consegue. O cérebro não responde. Dependendo do caso, o paciente 'esquece' um lado inteiro do corpo", detalha Vitor Abreu, neurologista da Unidade de AVC do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC).

A indicação é procurar atendimento médico urgente. "Essa é uma estratégia excelente porque de 80% a 90% dos casos de AVC, um desses sintomas está presente", reitera Fabrício Lima, chefe da unidade do HGF.

O neurologista Octávio Marques afirma que a prioridade após um AVC é identificar as causas para prevenir uma segunda ocorrência. "É uma prevenção secundária. Quem tem um AVC, têm risco maior de ter outro do que a população em geral. Precisa orientar e tomar medidas agressivas para evitar outro".

Seu José Airton Pereira da Silva, de 61 anos, já enfrentou quatro episódios de AVC, que o deixaram com dificuldades na fala. Morador da praia do Iguape, localizada no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ele trabalha como pescador.

No caso mais recente, ele estava sentado e teve dificuldade de levantar. A esposa reconheceu o risco de algo mais grave. O pescador tem hipertensão, colesterol alto e diabetes, doenças associadas ao risco de AVC.

Após alguns dias internado no HGF, ele apresentou melhoras no equilíbrio, que ficou prejudicado após o AVC mais recente. Depois de quatro episódios, ele planeja controlar melhor as comorbidades para prevenir outro acidente mais grave.

Metodologia

Para os dados de mortes por AVC no Ceará, utilizamos os registros da categoria I64 da Classificação Internacional de Doenças (CID), que diz respeito aos casos de acidente vascular cerebral não especificados como hemorrágico ou isquêmico.

A categoria foi escolhida de acordo com orientações da área técnica da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), que segue diretrizes da Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis (CGDNT), do Ministério da Saúde (MS).

Já para o número de internações, escolhemos os registros de três procedimentos do Sistema de Informações Hospitalares (SIH): tratamento de acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico agudo; tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico agudo com uso de trombolítico; e tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico agudo com trombectomia mecânica.