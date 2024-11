Do Neoclássico ao moderno, arte tem diferentes inspirações

Os bons observadores que transitam entre as ruas Leonardo Mota e Pereira Valente, no Meireles, em Fortaleza, conseguem reparar que, no jardim do edifício Indiana há uma mulher esculpida em fibra de vidro. Uma mulher com braços abertos e esticados para cima.

A obra foi inspirada na romena Nadia Comaneci, prodígio da ginástica que surpreendeu o mundo inteiro ao realizar uma sequência perfeita nas barras assimétricas, o que rendeu a ela o primeiro 10 da história dos Jogos Olímpicos.

A posição simétrica, conforme explica o arquiteto e dono da Reata Engenharia, Jayme Leitão, harmonizava com a linha arquitetônica do Indiana, um projeto de arquitetura pós-moderna inspirado na arquitetura clássica: base, corpo e coroamento.

"Combinava com a inspiração clássica da figura feminina da Nadia Comaneci. Eu queria ela porque dialoga com o equilíbrio e perfeição. Uma escultura moderna não ia combinar com a linha do projeto", compartilhou.

A obra foi apresentada ao escultor Walter Monte, que trabalhava com peças em fibra de vidro. A ideia de esculpir a peça com o material se deve à baixa manutenção e a resistência à corrosão. A escultura foi construída em 1995 e permanece no local até os dias atuais.

Também no Meireles, o hall do condomínio Paço do Bem tem uma fonte de água no centro do jardim. A escultura foi instalada no terreno em 2010, ano em que a construção do residencial foi finalizada.

De acordo com o administrador do condomínio, Jonas Fontenele, o monumento foi esculpido especialmente para o local e teve como inspiração a Fonte das Nereidas, instalada em 1929 na Praça da Lagoinha, em Paraipaba, distante 106 km de Fortaleza. No ano de 1984, a fonte, apelidada carinhosamente como "Fonte dos Cavalinhos" foi transferida para a Praça Murilo Borges, mais conhecida como Praça do BNB, onde hoje fica a sede da Justiça Federal.

O responsável por esculpir a fonte de água do condomínio foi o pintor, gravador e escultor alencarino, Átila da Silva Calvet, o Ascal. Suas esculturas são reconhecidas pela presença de metais, pedras, madeiras e resinas. O monumento, contudo, foi encomendado pelo presidente da construtora, Dr. Pio.

"A arte valoriza o ambiente, provoca o sentimento de belo, traz aquele sentimento que você tem quando olha a lua cheia e diz 'que coisa linda', por um momento você sai das preocupações diárias", explica o arquiteto e expert em Arte, Pedro Boaventura.

As características das obras, conforme o arquiteto, variam de acordo com os artistas, contudo, é habitual que os monumentos presentes em áreas residenciais sigam um viés minimalista, voltados à arte abstrata geométrica.

"Se o morador tiver sensibilidade para isso, ele pode ter o sentimento de belo, achar aquilo bonito, ou não, porque nem sempre as linguagens das obras de arte são as linguagens que o público entende ou gosta", complementa Boaventura.

"Essa obra é o rosto da Iracema?", perguntou um dos funcionários que trabalha no Edifício Jatiúca, localizado na esquina entre as ruas Silva Jatahy e Tibúrcio Cavalcante.

O alvo do questionamento do colaborador é uma escultura presente no jardim do condomínio. A peça, esculpida em cimento armado em concreto, foi encomendada pelo arquiteto Jayme Leitão e possui cerca de dois metros de altura.

A inspiração surgiu durante uma visita ao Chile, quando Jayme viu o rosto da poetisa chilena, Gabriela Mistral, esculpido em uma rocha.

"Nós fizemos um rosto de gesso e procurei um artista que faz esses anões de jardim e falei que queria que ele fizesse um rosto na altura de dois metros. E ele fez", explicou.

Questionado acerca de quem é o rosto presente na escultura, o arquiteto revelou que "não é de ninguém, apenas um rosto". "O feminino me agrada muito, mas não é uma regra que as esculturas sejam mulheres, cada caso é um caso".

Migrando do estilo neoclássico para o moderno, é possível identificar que uma obra abstrata na cor vermelha reside no condomínio Mirador, localizado na rua José Napoleão, no Meireles. A obra é feita de fibra e foi esculpida para dialogar com o estilo moderno do residencial, construído em 2019.

Seguindo o viés da modernidade, a escultura abstrata do escultor Walter Monte harmoniza o Edifício Fernanda de Castro, localizado na rua Osvaldo Cruz. A proposta principal do monumento é dialogar com o jardim vertical do edifício.

"Eu queria uma escultura abstrata na forma orgânica, para combinar com o jardim", explica o arquiteto Jayme Leitão, responsável pelo projeto arquitetônico do prédio.