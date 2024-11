Partidos de Cid elegeram últimos presidentes da Alece

No grupo que detém o poder no Estado desde 2007, já houve muita alternância de funções, com diferentes partidos e forças políticas tendo Governo do Estado, vice-governadoria, Prefeitura de Fortaleza, vice-prefeitura e também o comando da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Fortaleza. Nenhuma posição esteve tanto tempo sob o controle do mesmo grupo quanto o Legislativo estadual.

Quando Cid Gomes assumiu o Governo, na divisão de poder do grupo, a Assembleia ficou com com o então PMDB (hoje MDB), na época de Domingos Filho. Em 2011, Domingos tomou posse como vice-governador. Desde então, todos os presidentes eleitos na Casa foram ligados a Cid. O domínio foi quebrado em dezembro do ano passado quando — para contragosto público do senador, Evandro Leitão trocou o PDT pelo PT. Mas, a última vez que se elegeu um presidente que não estava no partido de Cid foi em 2009, quando Domingos Filho se reelegeu.

De lá para cá, foram presidentes Roberto Cláudio (pelo PSB), Zezinho Albuquerque (três vezes, por PSB, Pros e PDT), José Sarto (PDT) e Evandro. O senador vê o controle da Casa agora comprometido.