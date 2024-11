André subiu mais onde já tinha ido bem

O crescimento de André Fernandes (PL) no segundo turno foi mais significativo onde ele já tinha ido bem no primeiro turno. No Guararapes, nas imediações do começo da avenida Washington Soares, Fernandes teve 42,6% dos votos no primeiro turno no bairro e Evandro, 28%.

No segundo turno, o candidato do PL deu um salto de 14,5 pontos percentuais. Teve 57,1% dos votos no bairro e Evandro ficou com 38,7%.

No primeiro turno, tanto Sarto quanto Capitão Wagner (União Brasil) ficaram, no Guararapes, abaixo de 11%, índice que tiveram na média municipal.

De Lourdes, também chamado de Dunas, próximo à Praia do Futuro, foi outro bairro onde André era forte e ficou mais ainda no segundo turno. Na primeira fase da eleição, ele teve 41,6% e Evandro, 29,5%. No segundo turno, ele cresceu 13,4 pontos percentuais. Teve 55%. Evandro ficou com 40,9%.

Outra alta significativa para André Fernandes foi no Meireles. André teve 43% no primeiro turno no bairro onde fica localizada a Beira Mar. Evandro ficou com 29,6%.

No segundo turno, Fernandes teve 13,4 pontos a mais: 56,4%. Evandro alcançou 40,1%.

André Fernandes cresceu também em bairros nos quais Capitão Wagner se saiu melhor no primeiro turno. O candidato do União Brasil declarou apoio ao candidato do PL no segundo turno.

No Jardim América, Evandro ficou na frente no primeiro e no segundo turno, mas foi onde André teve o maior crescimento depois dos Guararapes. O petista teve 36,8% no primeiro turno, contra 29,5% do candidato do PL. No segundo turno, Fernandes cresceu 13,7 pontos percentuais. Foi a 43,2%. Mas, Evandro cresceu ainda mais, subiu 15,8 pontos e foi a 52,6%.

No primeiro turno, Wagner teve no bairro 16,9%, bem acima dos 11,4% que teve no total.