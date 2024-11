Evandro cresceu mais em bairros nos quais Sarto mostrou força

Do primeiro para o segundo turno, Evandro Leitão (PT) conseguiu crescer mais nos bairros nos quais o prefeito José Sarto (PDT) havia tido mais força na votação de 6 de outubro. A atração de votos que haviam sido do prefeito foi fundamental para a vitória petista. O levantamento do cientista de dados do O POVO , Alexandre Cajazeira, mostram o que mudou entre um turno e outro.

O maior crescimento de Evandro foi no Ancuri, na Grande Messejana, porção mais ao sul de Fortaleza. O candidato já havia sido o mais votado nas urnas ali localizadas no primeiro turno.

Foi o único bairro das imediações, naquela primeira fase da eleição, no qual Evandro ficou na frente de André Fernandes (PL). Teve 35,2% dos votos, contra 30,4% do candidato do PL. No segundo turno, porém, ele cresceu 22,8 pontos percentuais e chegou a 58%. Fernandes ficou com 38,4%.

O Ancuri deu a Evandro o segundo maior percentual de votos no segundo turno, atrás apenas do Benfica. No primeiro turno, a votação do prefeito no bairro ficou acima da média na cidade. O pedetista teve 16,5% nas urnas do Ancuri. Na média de Fortaleza, obteve 11,75%.

O segundo maior crescimento de Evandro entre o primeiro e o segundo turno foi no Moura Brasil, na zona litorânea nas redondezas do Centro.

No primeiro turno, André Fernandes havia sido o mais votado, com 35,4%. Evandro teve 32,4%. No segundo turno, o petista ganhou 22,5 pontos percentuais e foi a 55,2%. Fernandes ficou com 39,6%.

Foi outro bairro no qual a votação de Sarto ficou acima da média do Município: 15,3%.

Outro crescimento significativo de Evandro foi na Paupina, na Grande Messejana, vizinho ao Ancuri.

No primeiro turno, André Fernandes (PL) teve 39,4% dos votos e Evandro, 25%. No segundo turno, Fernandes seguiu como mais votado, mas o resultado foi bem mais apertado: 48,7% do candidato do PL, contra 46,3% do candidato do PT.

Evandro cresceu, nas urnas do bairro, 21,3 pontos percentuais.

No primeiro turno, Sarto teve na Paupina um dos resultados mais expressivos dele: 19,1%.

Uma das possíveis explicações para Evandro ter revertido a desvantagem no primeiro turno e ser eleito prefeito de Fortaleza é o fato de que a migração dos votos do terceiro colocado, Sarto, ter ocorrido majoritariamente em direção ao petista.