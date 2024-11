Panificadora Nogueira: o legítimo português da Messejana

Foto: Samuel Setubal 1. José Antonio Nogueira em momento de descontração com a esposa, filhas, genro e netos | 2. O casal José e Maria Conceição se conheceram na igreja, em Portugal | 3. Na parede do escritório, Nogueira guarda lembranças de quando o pai administrava o local

Apesar da certidão de nascimento apontar Fortaleza, o sotaque, as manias e a paixão por Portugal estão enraizados na vida do senhor José Antonio Nogueira. Filho de portugueses legítimos, teve uma educação rígida com horário para tudo e início da vida profissional aos nove anos.



As escapadas para ir ao cinema e na casa dos amigos renderam muitas palmatórias. Mesmo vivendo o dia a dia de uma padaria desde pequeno, os pais não queriam que fosse padeiro e sim médico ou engenheiro.



Mas a vocação falou mais alto e mesmo depois de idas e vindas a Portugal se tornou um panificador com orgulho. Em casa também sofreu outro preconceito por suas escolhas, desta vez das filhas pequenas que queriam esconder das amigas de colégio a profissão do pai.



José Antonio Nogueira tem orgulho do negócio que administra e está há 86 anos na Messejana

Mas a insistência para conhecer o local e o banquete que o senhor Nogueira ofereceu renderam mais encontros em casa e as filhas deixaram de lado.

Hoje, a mais velha, Elaine, depois de ser despedida e recontratada pela mãe na juventude, cuida de uma padaria dela, em sociedade com os filhos menores, e tem o apoio do marido na administração.



A outra filha, Soraya, também já trabalhou em padarias da família e de outras pessoas, mas decidiu novos rumos em Portugal. A esposa Conceição é apoio nas decisões, mas deixa com o marido a palavra final.



Na parede do escritório, Nogueira guarda lembranças de quando o pai administrava o local

Apesar de 86 anos, a panificadora, uma das mais antigas da Messejana, é tradicional na qualidade, mas investe em inovação para se adaptar ao consumidor e às tendências do mercado.

Além do tradicional pão francês, carro-chefe de quem frequenta o lugar, as receitas portuguesas e o padrão dos sabores atraem os novos e os antigos clientes.



Ao O POVO, detalhou memórias da infância, da adolescência, a vivência em Portugal, o trabalho com o sogro, a volta para o Brasil, após a falência da serralheria, as desavenças na sociedade com o tio e o segredo em administrar um negócio octogenário.

José Antonio Nogueira em momento de descontração com a esposa, filhas, genro e netos

Esta entrevista exclusiva com o diretor da Panificadora Nogueira, José Nogueira, segunda geração da família Nogueira, para O POVO dá continuidade à quarta temporada do projeto Legados: A tradição familiar como pilar dos negócios.

Nesta edição, serão seis entrevistas com grandes empresários para contar a base que sustenta seus princípios, valores e tradições familiares que estão sendo passados para as novas gerações. E, ainda, o legado empresarial para o Ceará.

