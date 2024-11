Bolsonaro critica Moraes fala em "criatividade para me denunciar"

Foto: Rosinei Coutinho/STF ALEXANDRE de Moraes está no centro dos inquéritos que miram Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira, 21, que não pode "esperar nada de uma equipe que usa criatividade" para denunciá-lo e atacou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro compartilhou no X (antigo Twitter) a entrevista concedida por ele ao colunista Paulo Cappelli, do site Metrópoles, logo após a confirmação do indiciamento. "O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa", disse, sobre o relator do inquérito. Segundo ele, o ministro "faz tudo o que não diz a lei".

O ex-presidente afirmou vai aguardar o advogado dele para entender o indiciamento e esperar o encaminhamento do relatório para a Procuradoria-Geral da República (PGR). "Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar", disse.

O ex-presidente indiciado se referia a reportagem do jornal Folha de S.Paulo, que publicou uma troca de mensagens entre assessores do gabinete de Moraes no Supremo e a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (Aeed) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Use a sua criatividade", disse Airton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes, para o chefe da Aeed Eduardo Tagliaferro, sobre um levantamento para a formalização de uma denúncia contra "revistas golpistas para desmonetizar nas redes".