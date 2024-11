Cialne: Da criação de galinhas para produzir 74 mi de kg de frangos ano

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-10-2024: Legados, Cialne com Dico e Dico neto com a família. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)





Ainda na juventude, Francisco de Araújo Carneiro, o Dico Carneiro, teve entre as primeiras atividades a bodega do pai, Damião, na Fazenda Canafístula, a 36 quilômetros de Quixeramobim (a 212,24 km de Fortaleza).

Foi lá que nasceu e passou a primeira parte da sua vida, ao lado do pai, da mãe, Maria do Araújo, e dos 11 irmãos. Dico era o oitavo. Com a falta do que fazer no local, pensou, desenvolveu e criou seu primeiro negócio: uma horta com foco em tomates.

Mas o ofício chegou ao fim quando teve que substituir um dos irmão mais velhos, que se mudara para Minas Gerais, na usina de algodão do pai, que também funcionava na fazenda. Nessa mesma época começou a ter contato com a criação de gado da família.

Foto: Samuel Setubal Dico Carneiro é o oitavo filho do casal Damião e Maria do Araújo

Depois laborou com outro irmão, mas a relação não foi do jeito que Dico esperava. O mesmo se repetiu com um amigo, quando mudou-se para Fortaleza. Mas o que ele desejava mesmo era fazer as coisas ao seu modo e, assim, comprou a parte do sócio e foi empreender sozinho.

No início, o pai não o apoiou e via com estranheza ele deixar os negócios da família para querer criar galinhas. Mas a teimosia de Dico deu certo nos setores avícola e leiteiro do Nordeste.

Dos descendentes, das filhas aos netos já passaram pela Companhia de Alimentos do Nordeste (Cialne), que criou em 1966.

Foto: ANDERSON GAMA/DIVULGAÇÃO Uma das 35 unidades de produção da Cialne. Essa está localizada em Fortaleza, no Ceará

Mas engana-se quem pensa que ele ensinou na palavra algo às novas gerações, ao invés disso, as convidava para ficar ao seu lado, vendo como fazia. Toda a família é unânime quando diz que o trabalho sempre foi sua prioridade ao longo dessas oito décadas de vida.

Diariamente trabalhava das seis da manhã às dez da noite até alguns anos atrás. Somente há cerca de 10 anos soube o que era férias, quando comprou uma propriedade em Miami, nos Estados Unidos.

Para ele, o fim de semana só começava após o meio-dia de sábado e, se fosse preciso, por algum motivo de trabalho, interrompia o lazer. Mas também tinha seus momentos de "farra", como diz, que eram regados a bons uísques.

Foto: Samuel Setubal O casal, Aurora e Dico, com duas das três filhas Daniela (de preto) e Eugenia

As filhas contam que nos últimos anos Dico tem estado mais saudosista em relação ao pai, com quem aprendeu muito sobre trabalho.

A Cialne, atualmente, é a única do Norte e Nordeste que possui granjas de avós especializadas na geração de pintos matrizes. No Brasil só tem três, ela, a BRF e a JBS, gigantes do segmento no mundo.

Foto: Samuel Setubal Em sua residência, Dico com a esposa e parte dos netos durante a entrevista ao O POVO

Ela conta com 35 unidades de produção, 15 integrados e uma produção, aproximada, de 74 milhões de quilos de frangos de corte por ano.

Os próximos passos já estão decididos. Avançar e ser referência no Brasil. Uma parceria em Minas Gerais já se concretizou e o Sul já está deve ser a próxima parada.

Esta entrevista exclusiva com o fundador da Cialne, Dico Carneiro, para O POVO dá continuidade à quarta edição do projeto Legados: A tradição familiar como pilar dos negócios.

São seis entrevistas com grandes empresários para contar a base que sustenta seus princípios, valores e tradições familiares que estão sendo passados para as novas gerações. E, ainda, o legado empresarial para o Ceará.

No próximo episódio, conheça a história da sócia-fundadora do Grupo Diamantes, Claudênia Régia, que transformou a dor de um luto em força entrar no mercado de trabalho, adquirir experiências e empreender no segmento da lingerie.

Sobre a empresa

Nome: Cialne

Data da Fundação: 1966

Fundador: Dico Carneiro

Presidente: Ivan Antonio Peruzzo

Tipos de produtos: Ovo fértil, pintinhos de um dia, frango vivo, ração nutricional para aves e gado leiteiro

Unidades: Fortaleza - Incubatório, fábrica de ração, escritório central; Paracuru - Granja de avós, incubatório e granja de matrizes; Ubajara - Fábrica de ração, incubatório e granja de matrizes; Maranguape - Incubatório; Integradores

Faturamento anual: R$ 567.628.373,11

Número de funcionários: 1.006

Ações de ESG (ambientais, sociais e governança): Comprometimento com o bem-estar animal, redução de resíduos e pegada de carbono. Além disso, investe no plantio de árvores nativas e possui o Selo Verde, que reconhece empresas que praticam preservação e educação ambiental. Também realiza ações de responsabilidade social

Instagram: @cialne