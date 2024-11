Grupo Diamantes: A ex-revendedora que hoje fabrica 1,5 milhão de peças por mês

Foto: Arquivo pessoal Diamantes Lingerie 1. Dona Francisquinha com os filhos Cláudia, Claudênia Régia e Júnior | 2. Dona Francisquinha, a matriarca da família ao lados dos filhos, fundadores da Diamantes Lingerie | 3. Foto dos colaboradores na primeira fábrica da Diamantes Lingerie

Uma vida antes e depois da partida repentina do pai, quando tinha somente dez anos. É assim que a sócia-fundadora da Diamantes Lingerie, Claudênia Régia, divide seus momentos quando se lembra da infância.



Dos dias que antecederam a despedida do genitor, revive emocionada. Momentos que a transportam para um lugar de dor e luto.



Passado o fato, a mãe, Francisca, foi surpreendida por dívidas do marido, mas não hesitou em cumprir todos os compromissos e escalar os filhos, Claúdia, Claudênia e Júnior para trabalharem ainda crianças.



Foto: Samuel Setubal Aos 44 anos, Claudênia Régia comanda ao lado do irmão, Cláudio Júnior, o Grupo Diamantes

Desde essa época, Claudênia assumiu os cuidados com o irmão mais novo, Júnior, com quem anos depois viria abrir uma sociedade, ele com o dinheiro conseguido com a sucata que tinha, e ela com trabalho.



Depois de passar por muitas ocupações e até fazer biscoitinhos e saladas de frutas para vender, trabalhou em um colégio e de lá foi com a mãe e a irmã “tomar conta” de uma loja de lingerie, em Sobral.



Assim, foi conhecendo e se apaixonando pelo segmento de lingerie. Conheceu a cidade de Frecheirinha (a 286,09 km de Fortaleza), polo de moda íntima no Ceará, e resolveu junto com a família produzir calcinhas.



Foto: Samuel Setubal Quando era pequena, Claudênia Régia, assim como a irmã e a mãe, ganhava calcinhas enfeitadas quando o pai viajava

A inocência e a falta de experiência fizeram com que pensassem que uma única máquina fizesse todas as partes de uma peça íntima. Pensou em desistir quando viu todo o processo e custos.

Nessa época já tinha dois, dos três filhos, e ficava viajando de Sobral para Frecheirinha, onde começaram a fábrica com sete pessoas.



O irmão não a deixou interromper o sonho de prosperar e há 19 anos seguem assim, um apoiando o outro.

Uma fábrica se tornou cinco, com dois mil colaboradores, 60 mil revendedoras e presença em 50 lojas, especialmente no Nordeste.



Foto: Samuel Setubal Dona Francisquinha, a matriarca da família ao lados dos filhos, fundadores da Diamantes Lingerie

Diz ser grata a Deus por cada momento que passou e aprendeu. Hoje o filho mais velho já entrou no negócio para estagiar.



Enquanto prepara os sucessores, ela e o irmão têm planos de chegar a faturar R$ 1 bilhão em 2030, atender todo o Nordeste e, depois, entrar no mercado paulista.

Projeto Legados



Esta entrevista exclusiva com a sócia fundadora da Diamantes Lingerie, Claudênia Régia, para O POVO dá continuidade à quarta temporada do projeto Legados: A tradição familiar como pilar dos negócios.

Serão seis entrevistas com grandes empresários para contar a base que sustenta seus princípios, valores e tradições familiares que estão sendo passados para as novas gerações. E, ainda, o legado empresarial para o Ceará.

Sobre a empresa

Nome: Grupo Diamantes

Data da Fundação: 18/10/2005

Fundadores: Francisca Vasconcelos, Claúdio Junior e Claudênia Régia

Presidentes: Cláudio Júnior e Claudênia Régia

Tipos de produtos: Lingerie feminina e masculina, linha infantil, fitness e beach & resort

Fábricas: Matriz Frecheirinha e unidades em Tianguá, Sobral, Fortaleza Vila União e Fortaleza Mister Hull.

Faturamento: R$ 280 mil

Número de funcionários:mais de 2 mil colaboradores

Ações de ESG (ambientais, sociais e governança): Tratamento de água e reutilização eficiente dos recursos hídricos; parcerias com associações e ONGs, implantação de placas solares e programas para colaboradores

Instagram: @diamantes