Há racha na direita? Importante observar o centro

Conforme os especialistas, não existe um racha na direita, mas uma necessidade de se observar como atua o centro, principalmente, a centro-direita.

"O que a gente observa é que essa direita ainda não tem um conflito tão claro, esse rompimento tão claro entre a extrema e uma direita mais consolidada e mais moderada", avalia Paula Vieira, pesquisadora da Universidade Federal do Ceará (UFC).

"Após as eleições municipais, o que a gente observou é que o que a gente chama de 'centro' está mais deslocado à direita, ou seja, os eleitores estão com valores que se aproximam de pautas econômicas e morais da direita. Quando a gente vê isso, esse cenário em termos de eleitores, a gente consegue visualizar uma direita mais moderada com o maior potencial de vitória. Então, pode ser que, diante do processo contra o Bolsonaro, da tentativa de golpe, essa direita venha a se consolidar".

Na percepção de Rodrigo Prando, "o centrão", já esteve com o Bolsonaro, mas se ele precisar estar com o Lula, ele estará também, "porque são políticos profissionais, são figuras que são pragmáticas e não raros, às vezes, até fisiológicos".

Ele prossegue: "Então, eles estão naquele barco que tiver com a vela inflada em alto mar. Agora, o barco começa a fazer água, essas figuras também saem rapidamente", avalia o pesquisador.

A professora Isabela Kalil acrescenta que é a movimentação do centro deve impactar o futuro da direita. Ela cita como "ator relevante" nesse cenário Gilberto Kassab, que é secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e presidente nacional do PSB.

"O futuro da direita e da extrema direita vai depender de como se posicionar a centro-direita em relação a esses cenários todos. Essa divisão está se formando, ao longo dos próximos meses, será decisivo ver um corte de quem continuará ou não apoiando Bolsonaro".