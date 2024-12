Interior tem demanda por profissionais

Para a vice-presidente da Acalanto Fortaleza, associação criada em 2013 voltada para construção de uma nova cultura da adoção, Ludmilla Callado, o ato é um meio legítimo de promover o direito fundamental de todas as crianças e de todos os adolescentes à convivência familiar. Sua aplicação acontece quando não mais existem possibilidades de convivência com a família de origem, a biológica.

"Nós entendemos que já caminhamos bastante no sentido de melhor cumprir as orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sobre adoções em Fortaleza. Todavia, mesmo na Capital, ainda não temos equipe técnica de servidores efetivos do Tribunal de Justiça (assistentes sociais e psicólogos) em número compatível com as demandas relativas aos processos de adoção", analisa.

E cita como exemplo a necessidade de rápida e eficiente destituição do poder das famílias de origem, quando constatada a impossibilidade de reinclusão das crianças e dos adolescentes acolhidos, conforme os prazos legais.

Segundo ela, em Fortaleza, são realizados convênios entre o Tribunal e outros órgãos públicos para proporcionar o aumento do efetivo de agentes públicos, o que favorece o processo de adoção.

"No Interior do Estado a situação é mais complicada. Há cidades onde não há nem mesmo vara especializada da infância, o que torna o cenário bem mais difícil para todos os envolvidos. Apesar dos avanços recentes, pensamos que ainda temos muito a aprimorar em nosso Estado, quando falamos de adoção", diz a vice-presidente.

A Acalanto Fortaleza promove o conhecimento dos direitos de acolhidos e pretendentes à adoção por meio de atendimentos gratuitos de ordem jurídica e trabalhos ligados aos aspectos psicológicos e sociais. Também promove palestras públicas, cursos de capacitação, eventos informativos, repasse de doações às instituições de acolhimento, entre outras ações.