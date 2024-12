Maiores obstáculos que aguardam Evandro

Foto: FÁBIO LIMA EVANDRO Leitão no Paço Municipal. Ao fundo, o prefeito Sarto

A saúde é apontada em pesquisas como a maior preocupação da população em Fortaleza e é motivo de dores de cabeça para a equipe do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) antes mesmo da posse.

Principal equipamento público municipal, o Instituto Dr. José Frota (IJF) padece de falta de insumos e medicamentos no fim da gestão José Sarto (PDT) e outras unidades de saúde de Fortaleza sofrem com a escassez de recursos. Postos de saúde, policlínicas, hospitais distritais - chamados de Gonzaguinhas - e até Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são citados pela base da nova administração como gargalos a serem enfrentados. O cenário, no entanto, não se restringe à área da saúde. Educação e serviço social são demandas que preocupam a chapa eleita.

Já escolhido para a liderança do prefeito eleito na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador reeleito Bruno Mesquita (PSD) foi convidado por professores e pela direção para visitar a Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental São Raimundo, no bairro Rodolfo Teófilo. Há uma obra de requalificação já licitada. Ao questionar a secretária da Educação, Dalila Saldanha, sobre a execução do serviço, ouviu que o trabalho ficará para a próxima administração.

"O mais difícil quando se faz uma requalificação de escola, é ter um local certo que possa comportar os alunos. Tem o local também, e a Prefeitura não confirmou o compromisso com isso. O pessoal da escola está se sentindo prejudicado. Eu liguei para a secretária Dalila, ela disse que não poderia fazer nada, que iria ficar para o novo gestor. São essas situações que prejudicam o trabalho da transição", relatou Mesquita.

Colega de bancada de Bruno Mesquita, Danilo Lopes (PSD) tem receio sobre o período de chuvas que já dá sinais. "A gente vê que as obras estão paralisadas. Percebemos que, no prenúncio de uma quadra invernosa grande, a gente não tem as equipes de limpeza. Elas foram liberadas das regionais. Ou seja, vão ser bueiros entupidos", projetou o também vereador em entrevista coletiva na última quarta-feira, 4.

Mesquita conta, ainda, que tem recebido denúncias de áreas em que água das recentes chuvas invadiu casas. "Onde você chega em Fortaleza, você vê o retrato da Cidade. As ruas estão lotadas de lixo", acrescentou.

Evandro reclama de falta de transparência da gestão Sarto na transição. Em entrevista à rádio O POVO CBN, apontou haver dificuldades. Dias depois, em entrevista coletiva, apontou que informações deixam de ser fornecidas.

"Nós não temos dados. É claro que nós temos outros meios, e preocupa quando não há transparência, quando, na realidade, o que está se querendo é jogar para a população, dizer que está havendo uma transição, quando na realidade não está havendo absolutamente nenhuma transição, porque transição, para mim, é um momento onde se transmitem os dados, onde se repassa os dados dos mais diversos segmentos, não só do eixo da saúde, mas de toda a Prefeitura", desabafou o gestor eleito.

Conforme o Tribunal de Contas do Estado (TRE-CE), responsável por acompanhar o processo, a transição envolve a necessidade de passagem de informações e responsabilidades, com intuito de garantir a continuidade dos serviços públicos, especialmente os de natureza essencial, como saúde, educação e obras, e a transparência nas ações do Município. Em Fortaleza, o TCE-CE não descarta eventuais inspeções.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Educação (SME) informou que trabalha para viabilizar a segunda etapa da requalificação da unidade, "que poderá ser executada a partir de 2025". Além de vistoria realizada na semana passada, a pasta acrescenta que, entre outras verbas, a escola passou por uma primeira etapa de requalificação, em 2021, com mais de R$ 550 mil de investimento.

A SME disse, por nota, que as informações sobre a infraestrutura do parque escolar constam no relatório de transição entregue pela pasta e que a unidade em questão ainda receberá nova verba, em caráter emergencial, para os reparos das demandas detectadas.

Além da pasta municipal, a Prefeitura de Fortaleza foi procurada pelo O POVO para comentar os pontos descritos ao longo desta reportagem. Por nota, a gestão respondeu: "Todas as informações solicitadas estão sendo disponibilizadas conforme foi acordado. Não há registro de perguntas sem respostas dadas dentro dos prazos estabelecidos".