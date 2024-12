Apoio da União e do Estado é aposta da futura gestão

Evandro Leitão tem ido a Brasília buscar recursos para resolver a situação do Instituto Doutor José Frota. Ele articula com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a ampliação de repasses da União para o IJF.

Atualmente, a pasta federal repassa R$ 15 milhões por mês para manutenção de ações de média e alta complexidade no IJF. Com as novas medidas anunciadas, o hospital terá o incremento mensal de R$ 9 milhões. A informação dos valores foi noticiada pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO.

Com o recurso extra o hospital receberá mais R$ 108 milhões por ano. A liberação da verba ocorre após ofício da Secretaria Municipal da Saúde ser levado à Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que reuniu membros do Município, do Estado e da União na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sendo aprovada na CIB pela secretária estadual da Saúde, Tânia Maria Silva Coelho, a reivindicação tramitou de forma célere na reunião entre Evandro, o governador Elmano de Freitas (PT) com a ministra Nísia Trindade no dia 27 de novembro.

Ao lado da senadora em exercício Augusta Brito (PT), o ministro Camilo Santana (PT) anunciou também a destinação de R$ 34 milhões ao IJF, oriundos de emendas parlamentares — verbas cuja destinação é definida pelos parlamentares para serem investidas em obras ou serviços na bases eleitorais.

Questionado sobre como repor o que a revogação da Taxa do Lixo pode tirar, Guilherme Sampaio pontuou dois trunfos de Evandro. O primeiro é justamente o alinhamento que tem não apenas com o Governo Federal, mas também com o Governo do Estado.

"Nós já estamos percebendo isso", iniciou. "Ele vai contar muito com o apoio do presidente Lula e do governador Elmano em função do seu programa de governo ser fortemente sintonizado com as políticas que são implantadas nesses dois governos".

O outro aspecto é o que Sampaio considera "eficiência" da gestão Evandro. "A razão pela qual ele teve a credibilidade, inclusive, para ser apoiado por muitos partidos nessa eleição. A própria eficiência das medidas que ele vai tomar, não só para prestar um bom serviço público, mas sem onerar a máquina pública", pondera.

Conforme Sampaio, parcerias e eficiência são as "chaves para o prefeito eleito contornar as dificuldades que ele venha a ter do ponto de vista financeiro e da interrupção de alguns serviços que, eventualmente, podem acontecer por parte do prefeito atual no início do seu governo, a fim de cumprir rigorosamente as propostas que Evandro apresentou durante a campanha eleitoral".