Base tem dúvida sobre o valor que a taxa do lixo arrecada

A taxa do lixo, muito citada durante a campanha eleitoral, é outro ponto nebuloso no meio das informações. A base diz não saber quanto o Município arrecada com a cobrança.

Em maio deste ano, conforme noticiado pelo colunista Henrique Araújo, do O POVO, a gestão José Sarto tinha arrecadado R$ 161 milhões desde a criação da taxa, em abril do ano passado. No primeiro ano, os valores somaram R$ 64.453.999,04. Já nos cinco primeiros meses de 2024, o total apurado passou a R$ 96.942.781,79, calculados até dia 22 de maio último.

"Será que já está atualizado o pagamento? De zero a 10 fornecedores para receber da saúde, será que está em dias a taxa do lixo? Será que a empresa está recebendo em dia diferentemente dos fornecedores da área da saúde?", questiona o deputado estadual De Assis Diniz (PT), apontando que a equipe de Sarto não respondeu a essas dúvidas.

Indagado sobre como a gestão Evandro pretende driblar a falta de recursos e ainda reduzir a arrecadação ao revogar a taxa do lixo, o parlamentar alerta que a cobrança, "primeiro, não tinha obrigatoriedade de ser implementada".

"Segundo, ela seria necessária de ser obrigada se houvesse déficit, o que não havia. Terceiro, o prefeito tem que entregar o orçamento, adequar às suas realidades, estruturar os programas em função daquilo que ele se comprometeu e honrar os compromissos", acrescentou De Assis.