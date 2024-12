Pedidos de informação e o Portal da Transparência

A equipe de transição de Evandro Leitão (PT) reclama de falta de informações. Quatro parlamentares aliados ao prefeito eleito contaram à reportagem que muitos pedidos de informação têm sido respondidos com a orientação para olhar no Portal da Transparência.

"Quando chega lá, a informação não é condizente com o dado, que não está atualizado. Você tem esse problema em quase todas as informações. O mais grave é a saúde. É exponencial, mas em quase todas as áreas você encontra fragilidades. Inconsistência de dados", disse o líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado De Assis Diniz (PT).

"Eles dizem: 'Olhe, no site ou, então, espere o relatório final de transição, que nós vamos apresentar agora'. Precisa-se dessas informações o quanto antes, mas a Prefeitura fica sonegando. É isso que está acontecendo de forma objetiva", reforçou o vereador Júlio Brizzi (PT). Segundo ele, "grande parte" dos documentos demandados não constam na plataforma.

"A dificuldade que está tendo é porque os dados estão sendo solicitados pela Prefeitura e muitos dos dados eles estão mandando olhar no Portal da Transparência. E outros, quando vêm, vêm de forma incompleta", relatou o futuro líder Bruno Mesquita (PSD).

O deputado Guilherme Sampaio, membro da equipe de transição, confirmou os relatos. "De fato, ocorreu. Em alguns questionamentos que nós apresentamos durante as várias apresentações das secretarias, nos era informado que o dado estava disponível no Portal da Transparência, mas não estava, e isso nos obrigava a solicitar oficialmente que a Prefeitura nos respondesse", contextualiza o deputado.

Sampaio pondera que a situação poderia ser contornada com a mera disponibilização de links. "A Prefeitura respondeu ou poderia responder o que não tiver respondido ainda, colocando um link. Não tem nenhum problema, porque através de um link você acessa o dado virtualmente", complementa.