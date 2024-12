Em parceria com O POVO, Caravana UFC vira livro

Parte do ciclo comemorativo dos 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC) inclui o projeto da "Caravana UFC". A iniciativa percorreu 52 municípios cearenses, levando a universidade mais perto das comunidades e destacando o impacto de seus egressos, pesquisas e projetos de extensão.

Realizada entre agosto e setembro de 2024, durante 41 dias a caravana percorreu mais de 3 mil km no Litoral, Sertão, Serras e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O projeto, parceria entre a UFC, o Grupo de Comunicação O POVO e a Fundação Demócrito Rocha, dividiu as equipes entre a Capital e o Interior. A experiência foi consolidada no livro "Caravana UFC 70 Anos", que será lançado nesta segunda-feira, 16, no auditório da Reitoria da UFC.

"A UFC tem o DNA do Ceará, e o Ceará tem o DNA da UFC. Como o reitor Custódio Almeida costuma dizer, em qualquer lugar que você olhar, verá a UFC. Ela está presente em todo o Ceará porque gera conhecimento que se espalha e contribui para o desenvolvimento do Estado", comenta o gerente de Projetos Especiais do Grupo de Comunicação

O POVO, Cliff Villar.

A equipe da Caravana, composta por jornalistas, fotógrafos, estudantes e pesquisadores, realizou mais de 200 entrevistas durante a viagem. O livro é composto por 10 seções, que incluem entrevistas com líderes da Universidade, histórias de campi no Interior do Ceará e relatos sobre a interação da UFC com as comunidades.

Além do livro físico, que será distribuído pela UFC, conteúdo estará disponível online na plataforma do projeto: caravanaufc70anos.com.br