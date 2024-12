Pesquisa e inovação colocam UFC entre as melhores

A UFC é referência em pós-graduação, com 89 programas de pós-graduação e 141 cursos. Desses programas, 15 têm conceitos de excelência 6 e 7, o que coloca a universidade entre as 20 melhores do Brasil nesse aspecto.

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC, Profª Regina Célia Monteiro de Paula, destaca a relevância social das pesquisas desenvolvidas na instituição. Segundo ela, "toda pesquisa gerada na universidade traz benefícios e conhecimento para a sociedade".

Algumas pesquisas têm destaque. Como o estudo epidemiológico, executado em 2011, sobre a população do Baixo Jaguaribe exposta a agrotóxicos. As investigações revelaram os impactos negativos da irrigação empresarial e do agronegócio da fruticultura, como concentração fundiária, uso excessivo de agrotóxicos e aumento de conflitos sociais. A pesquisa foi crucial para a criação da Lei Maria do Tomé, que proíbe a pulverização aérea no Ceará. A lei está agora ameaçada por propostas de uso de drones.

Em 2015, outra pesquisa focou no uso da pele de tilápia como biomaterial para tratamento de queimaduras, feridas e cirurgias ginecológicas, incluindo a reconstrução vaginal e procedimentos de redesignação sexual. O estudo já está sendo utilizado em pacientes no Brasil e no exterior.

Cinco anos depois, em 2020, a pesquisa do Capacete Elmo, equipamento de respiração assistida cearense, não-invasivo e mais seguro para profissionais de saúde e pacientes. Surgiu como uma solução inovadora para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica devido à Covid-19.

A Pró-Reitora também enfatizou a importância dos mestrados profissionais que atendem a demandas específicas da sociedade, como a rede de ensino, saúde da família e cultura. "Muitas de nossas teses e dissertações se transformam em políticas públicas que são implementadas e geram impacto concreto na sociedade", afirmou.