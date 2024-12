Um olhar para o futuro: os 70

Segundo o reitor da UFC, apesar dos desafios orçamentários, o plano "70 1" da UFC já está em andamento. Pelo novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, a UFC receberá R$ 195,8 milhões para a construção do Campus Iracema (R$ 40 mi), para o novo hospital universitário (R$ 40 mi) e para obras nos campi de Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral (R$ 75,8 mi).

Para o reitor da UFC, Custódio Almeida, talvez o maior desafio seja a instalação do Distrito de Inovação em Saúde no bairro Porangabuçu, em Fortaleza. "A solução proposta é transformar a área em um distrito integrado de inovação em saúde. No entanto, apesar da infraestrutura, a organização da área ainda é insuficiente para seu pleno funcionamento e a violência no bairro afetam o desenvolvimento", pontua o reitor.