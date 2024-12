A cada página da vida, o poder do reencontro nas histórias de 2024

2024 foi um mosaico feito das histórias que contamos e vivemos — feito de cidades, economias, políticas, esportes, vidas, artes; feito daquilo que ainda faz morada no horizonte. Entre dias que já foram escritos e páginas em branco, o Natal anuncia que esse ano chega ao fim e convida cada pessoa a se reencontrar com as memórias construídas ao longo dele.

Palavras que guardam a certeza de que a vida é oscilante como uma onda no mar — e, como as ondas que moldam a areia ao longo dos dias, continua a nos transformar. Narrativas que mostram como é bem verdade que "cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam", como diz o escritor e teólogo brasileiro Leonardo Boff.

Personagens que protagonizam esse ir e vir infinito com lágrimas que desaguaram entre sorrisos, gritos que romperam silêncios, encontros que mudaram o tempo e o jeito de ver a vida. Em meio a tudo isso, o que permanece? Como o amanhã se desenha para essas pessoas que, cada uma à sua maneira, carregam o peso e a leveza de suas vivências?

No litoral, Hugo Figueirêdo celebra um ano que soprou ventos promissores no Complexo Portuário do Pecém. O hidrogênio verde trouxe esperança e investidores enquanto o porto crescia em eficiência e volume. Mas Hugo sabe que progresso só tem sentido se caminhar junto com a comunidade. Para ele, o futuro é um pacto: construir um Ceará sustentável onde bons ares soprem para todos.

Já no presente, Evandro Leitão prepara-se para assumir a prefeitura de Fortaleza com a promessa de um governo que olhe para os invisíveis e cuide das feridas da desigualdade. O espírito do Natal, diz ele, deve iluminar o ano inteiro e guiar ações que acolham quem mais precisa de justiça e dignidade.

Para Maiara dos Reis, o futuro é um lugar onde as rosas florescem sem medo e a justiça é imparcial como a deusa Themis promete ser. Irmã de Mayane, vítima da violência em uma desocupação no bairro Carlito Pamplona, ela encontra forças em Júlia, sua sobrinha, para seguir em frente.

Neste especial, O POVO celebra o poder do reencontro com esses e outros personagens que estamparam nossas páginas em 2024. Porque, mais do que recordar, reencontrar é reconhecer as subjetividades e o impacto dessas histórias.

Acompanhe essas jornadas que transcendem o tempo e encontram um novo fôlego nas páginas que seguem. Afinal, o fim de um ano é também o começo de outro — e cada história, ainda que pareça finalizada, guarda dentro de si a promessa de um novo capítulo.

Cada personagem deixa um fio de esperança para o ano que se aproxima. Eles desejam o que muitos de nós também queremos: uma vida mais leve, um mundo mais justo e uma felicidade que floresça simples, como a poesia escondida nos quintais da existência. Vamos juntos reencontrá-los a seguir?