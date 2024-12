"Que Iansã nos guie, trazendo luz para os caminhos"

O ano de 2024 foi marcado por transformações, conexões espirituais, cura e renovação. Também por vitórias, pois marca legalmente a fundação da primeira associação de Parkinson do Ceará, idealizada por mim e por um grupo de amigos. Foi a concretização de um momento histórico para aqueles que vivem com Parkinson, doença neurológica, progressiva e sem cura, que vai muito além de um tremor.

Finalmente a luta desses pacientes está se fortalecendo no Estado e graças a dois médicos que a impulsionaram: o cirurgião e neurologista Dr. Flávio Belmino e Dr. Rafael Maia, neurocirurgião e fundador do grupo de apoio a portadores de Parkinson e distúrbios do movimento no Ceará.

O que me deixou mais triste foram as perdas. Tive perdas irreparáveis como o suicídio do meu melhor amigo, o professor e ator Adalberto Costa. Este tema deve sair da escuridão e vir à tona. A sociedade precisa falar sobre suicídio.

O ano foi marcado por um enfraquecimento das lutas e dos direitos sociais e cidadania. Está aumentando assustadoramente o número de crimes de feminicídio, a violência contra mulher está sendo banalizada, agressores de mulheres sendo soltos em audiência de custódia, os crimes de pedofilia e a crueldade contra os animais crescendo todos os dias de maneira assustadora. E tudo isso me deixa muito triste, pois venho de uma militância na área dos direitos humanos.

Ceará e Fortaleza têm uma dívida histórica com seus artistas e este ano eu pude ver um pouco desta dívida ser paga, pois ocorreu um tributo no Centro Cultural BNB idealizado pelo produtor, cantor e músico Laerte Duarte em homenagem ao grande cantor, compositor e roqueiro Luiz Carlos Porto.

Iansã será a orixá regente de 2025, irradiando energia da Lua para renascer o amor e fortalecer nossa fé. Que Iansã nos guie com força e sabedoria, trazendo luz para nossos caminhos e nos ajudando a enfrentar os desafios com o coração cheio de esperança.

A cor do ano de 2025 é o amarelo ouro, que representa o número 9, e 9 foi o dia que eu nasci. Essa tonalidade pode indicar um ano de finalização de ciclos, limpezas e transformações. Precisamos urgente voltar às nossas origens, buscando simplicidade e felicidade, pois ser feliz deveria ser a única obrigação da humanidade.