Um ano de avanços para ficar na história

O ano de 2024 foi muito especial para mim. No início do ano, a minha filha se graduou em Cinema. Já agora no fim do ano, foi o meu filho mais novo que concluiu o curso de Economia. Eles se juntaram ao mais velho, que já havia se formado em Direito.

Já no âmbito profissional, posso falar de uma série de conquistas no Complexo do Pecém. Tivemos a honra de receber o presidente Lula, que sancionou a Lei do Hidrogênio Verde na nossa Casa, mostrando quão forte e robusto é o projeto do Ceará na transição energética nacional e mundial. E esse foi só um dos vários acontecimentos deste ano, que marcou não só o Complexo do Pecém, mas o Ceará.

Ainda no tema hidrogênio verde, atraímos mais investidores, um dos quais, com projeto já aprovado pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), deve anunciar sua decisão final de investimento no próximo ano, com obras preliminares já em andamento.

Além disso, finalizamos a seleção de um operador compartilhado de amônia verde e ampliamos o reconhecimento internacional através do Banco Mundial, com o aporte de mais recursos para as obras do Hub de Hidrogênio Verde.

Nesse contexto, ainda iniciamos o processo de contratação da ampliação das obras do Porto do Pecém, para receber também a ferrovia Transnordestina, e abrimos uma frente de negócios para atração de datacenters.

E no Porto, a movimentação cresceu 14% em relação a 2023. Devemos terminar o ano acima de 19 milhões de toneladas, quase 2 milhões de toneladas a mais que o registrado em 2023. Recebemos o maior navio da história do Pecém, com 366 metros de comprimento, três vezes ao longo de 2024. Com grande eficiência operacional e maior conexão entre portos, ultrapassamos a marca inédita de 500 mil contêineres equivalentes movimentados no ano.

Avançamos também com a solução de tancagem de combustíveis líquidos, que deve ter as obras iniciadas em janeiro de 2025.

Dentro do nosso propósito, que é criar um mundo de oportunidades e transformar gerações, buscamos também impactar positivamente as comunidades do nosso entorno.

Com o Pacto pelo Pecém, ouvimos todas as partes envolvidas para construir uma governança compartilhada do Complexo, reforçando as alianças entre as empresas, as comunidades e os diversos órgãos governamentais, o que vai permitir uma ocupação ordenada e sustentável do território. E por meio do nosso Programa de Responsabilidade Social, apoiamos projetos de cultura, esporte e promoção social, importantes para o desenvolvimento não só da região, mas de todo o Estado.

Encerro este ano pessoalmente realizado, com saúde, grato a todos que estiveram ao meu lado, especialmente à minha família, aos amigos e aos colaboradores do Complexo do Pecém.