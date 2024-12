Humanos em meio ao efêmero da temporalidade

Mestre João Pedro do Juazeiro, um dos entrevistados das Páginas Azuis em 2024, delimitou ao O POVO que "a cultura é atemporal". A constatação fez referência à permanência da tradição popular do Cariri, região situada no sul do Ceará, mas explica a natureza do que deve acontecer globalmente até chegarmos à metade do século XXI. Independente dos avanços tecnológicos, dos câmbios monetários e dos políticos no comando, permanece a produção e o convívio humano.

A projeção é que, até 2050, cerca de 9,7 bilhões de pessoas passem a habitar o planeta Terra. Segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), será um acréscimo de mais 2,2 bilhões de habitantes em comparação ao que temos atualmente, um número que já parece, por vezes, demasiado. É um exercício ver como o futuro se desenha dentro desta perspectiva.

Se no início dos anos 2000 a grande guinada acontecia em direção às promessas da modernização, hoje há crescente atenção no fator de equilíbrio entre homem x tecnologia. A imersão no mundo digital traz incontáveis benefícios, mas também aumenta os riscos de doenças como ansiedade - conforme explicado em reportagem publicada no dia 15 de dezembro. A integração no universo on-line deve seguir, principalmente com o aprimoramento da Inteligência Artifical (IA), em paralelo com as novidades da indústria do bem-estar.

As mudanças devem abranger desde o modo como trabalhamos, a exemplo da consolidação do modelo home office e do nomadismo digital, até a maneira como nos relacionamos, com a expansão de aplicativos de relacionamentos para outros grupos sociais. O relacionamento com a individualidade também tende a ganhar novos significados, visto o interesse em conteúdos relacionados à saúde física e mental - extremamente necessários em um contexto que, precisamente, será demarcado por crises climáticas e econômicas.

Nestes outros 25 anos que estão por vir, é de se esperar que o padrão de consumo siga a linha apresentada neste momento: uma proposta mais sustentável, que alcance escolhas conscientes. Uma equação complexa que será desafiadora para garantir a permanência de artistas das plataformas de streaming e a convivência de conhecidos em meio ao fluxo das redes sociais. Seja na cultura ou no comportamento, o ponto de solução está visível na coletividade. Se observamos com um espectro otimista, a expectativa é o reconhecimento da identidade alicerçado à diversidade.