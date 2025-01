O que os setores esperam

�

PORTUÁRIO

O Complexo do Pecém, sempre citado como o principal ponto do traçado atual da Transnordestina, também se diz atento e preparado para o início das operações da ferrovia. André Magalhães, diretor comercial da Cipp SA, que administra o Complexo, recorda que o Porto deve duplicar a movimentação anual com a ferrovia - o que implica 36 milhões de toneladas por ano. Mas o Pecém despeja atenção especial às cargas que o gerente do Observatório da Indústria e a TSLA apontaram como de maior relevância para a operação da Transnordestina: os granéis vegetais. Ou seja, os grãos produzidos na região do Matopiba. "Tem reuniões acontecendo, inclusive, nossa com clientes e outras envolvendo a Transnordestina, e assinamos acordos confidenciais de prospecção", revela. Quando o assunto é granel vegetal, uma possível integração da Transnordestina com a Ferrovia Norte-Sul é mencionada por Muchale e está no raio de atenção do Pecém nos planos de captar a produção de grãos do Centro-Oeste. O entendimento da Cipp SA, explica o diretor comercial, é de que o Porto de Santos, por onde é embarcada a maioria da soja brasileira, está perto do limite de movimentação, além de apresentar gargalos operacionais que tornam o Pecém mais atrativo. Viabilidade econômica também é observada pelo Pecém no retorno dos vagões para o Interior. A produção de fertilizantes a base de amônia verde produzida no futuro hub de hidrogênio verde do Pecém e ainda os combustíveis (gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo, GLP) se mostram como as principais cargas a serem enviadas ao Interior no retorno dos trens. Outro setor no radar da Cipp SA é o automotivo, pois as peças devem ser desembarcadas no Pecém. Além disso, com o parque de montagem de veículos a ser desenvolvido em Horizonte, a 43 quilômetros de Fortaleza, o transporte dos carros para outros estados do Nordeste ou mesmo o Sudeste do País teria na Transnordestina um modal viável, segundo ele.



INDÚSTRIA QUÍMICA

De olho numa integração dos modais marítimo, rodoviário e ferroviário, o Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica-CE) iniciou conversas com a TLSA, segundo adiantou ao O POVO o vice-presidente da entidade, Marcos Soares. "Nós realmente tivemos uma reunião com a gerência da diretoria da Transnordestina e mostramos para eles os polos industriais de Guaiúba e de Maranguape. Eles têm interesse, dependendo da demanda da gente, de até montar um ramal da Transnordestina para esses polos", revelou. "Mas o nosso maior interesse hoje está em Quixeramobim", diz Soares, apontando para a futura demanda da região por produtos químicos. Da mesma forma, ele aponta o Sul do Piauí e o Centro-Oeste brasileiro como possíveis novos mercados.



ELETROMETALMECÂNICO

O Polo Industrial de Maranguape, assim como o Complexo do Pecém, abriga outra indústria que diz estar atenta às movimentações da Transnordestina: o eletrometalmecânico. "Teremos um canal de exportação/importação de nossos produtos de base (aço), além de manufaturados, máquinas e equipamentos", afirma César Barros, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico no Estado do Ceará (Simec). Ricardo Petral, diretor do Simec, complementa que a ferrovia "será um catalisador de desenvolvimento pro segmento metalmecânico". Ele destaca ainda a atuação da siderúrgica ArcelorMittal Pecém e aponta a baixa nos custos logísticos como estratégica para que "o aço de qualidade produzido no Pecém" seja distribuído no País. "A gente vai ter diminuição de custo logístico, acesso a novos mercados, desenvolvimento da cadeia produtiva e facilidade para escoar produto e insumos e, principalmente, o entorno todo deverá ter um 'up' rápido e seguro. Afinal, o modal ferroviário é um dos mais baratos, eficientes e seguros", avalia.

n

INDÚSTRIA CALÇADISTA

Visão compartilhada pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), como ressalta ao O POVO, o presidente da entidade, Haroldo Ferreira. Ele projeta um impacto da Transnordestina em patamar nacional. A explicação está no peso do Nordeste para a produção de calçados do Brasil. Mais da metade (53%) tem origem em fábricas nordestinas. São 458 milhões de pares de um total de 865 milhões. Além disso, a Região é responsável por metade das exportações do setor, enviando 60 milhões de pares para o Exterior. "A relevância da obra se dá pela diversificação dos modais de transporte, sendo uma opção viável para que produtores possam chegar com menores custos logísticos até portos importantes", destaca.



AGRONEGÓCIO

Segundo avalia Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), pode-se aliar a demanda pelos grãos do Piauí pelos agropecuaristas cearenses e o retorno de fertilizantes para a área do Matopiba. Além disso, ele acredita que a fruticultura nordestina também deve colaborar com a estruturação dos negócios da ferrovia com a produção de mangas, uvas e demais frutas do Vale do São Francisco e que já são exportadas via Porto do Pecém. Amílcar acredita que o próximo foco da Federação poderá ser fortalecido. Ele se refere à movimentação dos grãos que são utilizados pelos criadores de aves no Ceará. "Isso vai dar suporte na nossa nova empreitada que é fazer um polo de avicultura no Sertão", adiantou ao O POVO.



PREPARAÇÕES

O especialista da Fiec cita que o setor produtivo também prepara estratégias de negócios e quer impulsionar o potencial da ferrovia desde agora. Os mais atuantes são justamente aqueles apontados por Guilherme Muchale como os principais beneficiados pela Transnordestina: indústrias química, de calçados e moda, metal mecânico, mineral e agronegócio.