Enem: CE tem maior número de redações a partir de 980 pontos entre as redes públicas do Brasil

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,06.06.2024: Governador Elmano de Freitas participa do lançamento Enem ¨Chega Junto¨

O Ceará teve o maior número de redações com desempenho a partir de 980 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, no comparativo entre escolas da rede pública. Ao todo, a unidade federativa obteve 32 provas dissertativas que alcançaram esse resultado no certame.

Informação foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira, 13. De acordo com dados do ente federal, nesse recorte, depois do estado cearense ficaram: Minas Gerais (com 30 redações nesse nível), Pernambuco (com 21), Bahia (com 18), São Paulo (com 17) e Pará (com 14), entre outros.

Já na análise geral, considerando escolas públicas e privadas, o Ceará alcançou 200 resultados desse tipo, ficando atrás apenas de Minas Gerais (331), Rio de Janeiro (236) e São Paulo (234).

Entre as redações que atingiram notas que vão de 950 a 980, o Estado também ficou em quarto lugar na análise geral, com 2.398 provas chegando a esse resultado. A unidade federativa teve uma pontuação de 1.000 na produção textual, desempenho observado na rede de ensino particular.

A redação do Enem 2024 teve como tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Prova segue um modelo dissertativo-argumentativo e exige que o candidato apresente uma proposta de intervenção social para solucionar o problema que foi dado como temática.

Nota máxima que pode ser dada ao texto é 1000, o que pode representar 20% da pontuação. Diante da relevância, a Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) tem criado estratégias com o intuito de preparar alunos para o Enem, colocando como prioridade a prova de produção textual.

Conforme Helder Nogueira, secretário executivo de Equidade, Direitos Humanos, Educação Complementar e Protagonismo Estudantil, entre as ações executadas está a entrega de materiais didáticos nas escolas, "uma agenda intensa de aulões", projetos como o Enem não tira férias e o Enem Vou 2 Dias, entre outros.

O representante da pasta aponta ainda a iniciativa federal do Pé-de-Meia como um dos fatores fundamentais de incentivo aos alunos. Programa tem entre ações o pagamento de um benefício extra aos estudantes da 3ª série do ensino médio que comparecerem aos dois dias de aplicação das provas do Enem.

"Esse resultado evidencia todo um planejamento que nós realizamos a cada ano no sentido de garantir uma agenda muita intensa de mobilização, engajamento e preparação nos nossos estudantes do ensino médio, e com foco nos estudantes do terceiro ano, para que eles vivenciem essa preparação para o enem ao longo de todo ano e com olhar muito prioritário para a redação", destaca ainda.

Alunos vão poder usar as notas do Enem para ingressarem no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições começam na próxima sexta-feira, 17, ou do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

"Tivemos essa notícia boa (sobre as notas da) redação, mas ainda falta aí um caminho a percorrer no sentido das oportunidades dos estudantes no ingresso do ensino superior, né? Porque com as notas, iniciou-se aí o ciclo do Sisu, né? (...) Então nós vamos concluir esse ciclo para garantir de fato o resultado que nós tanto esperamos que é o ingresso de milhares de estudantes da rede pública estadual no ensino superior", destaca Helder Nogueira.

Estudantes vivem expectativas sobre o futuro

Enquanto o período de inscrições no Sisu ou em outros sistemas do tipo não começam, estudantes cearenses vivem a expectativa de um futuro que parece próximo. Entre eles está Ana Clara Amorim, de 18 anos, que prestou o Enem em 2024 com o intuito de fazer Administração ou Ciências Contábeis.

Realizando pela segunda vez o exame, a jovem, proveniente de escola pública, diz ter ficado mais tranquila e foi positiva sobre a redação, cuja nota alcançada foi de 940: "Achei que evoluí. (Foi um) tema que dava para citar e argumentar muitos elementos".

Já Clara Costa Almeida, de 19 anos, que também veio da rede de ensino público, fez o certame no ano passado pela quarta vez. Com o desempenho de 980 na redação, ela acredita que o sonho de cursar medicina pode estar próximo.

"Acredito que a maioria dos estudantes cria muitas expectativas acerca do futuro nessa época do ano. Eu não sou diferente e já imagino muitas possibilidades!!! (...) Estou otimista em relação à vaga", destaca.