Grupo de Trabalho Sertão Monumental

Para formatar a candidatura do Geoparque Sertão Monumental, foi criado um grupo de trabalho (GT) em 2022 composto por

16 organizações.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) declara que tem o papel de fiscalizar e incentivar as iniciativas desse grupo de trabalho.

Ao O POVO, os municípios de Quixeramobim e Quixadá declararam que já para 2025 planejam ações com foco em capacitação local, como cursos para guias de geoturismo e melhorias nas infraestruturas turísticas.

O Governo do Estado, por sua vez, explica que entre as ações que seguem no próximo ano incluem as melhorias nas rodovias BR-122 e CE-060, que facilitam o acesso aos "Geossítios".

Já a parceria com o Sebrae impulsiona investimentos em hospedagens, capacitação de trabalhadores locais, criação de roteiros integrados e melhorias na infraestrutura turística, como centros de visitantes.

Em relação à candidatura junto ao Itamaraty, o GT declarou que está em processo de organização de todos os documentos exigidos

pela Unesco.

"Em 2025, as reuniões periódicas do GT serão retomadas e avanços mais concretos poderão ser divulgados", disse o Governo do Estado.

Grupo de Trabalho é formado por: Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema); Secretaria do Turismo do Ceará (Setur); Secretaria da Cultura do Ceará (Secult); Secretaria da Educação do Ceará (Seduc); Prefeituras Municipais de Quixadá e Quixeramobim; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Estadual do Ceará (Uece); Instituto Federal de Educação, Ciência e - Tecnologia do Ceará (IFCE); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); Geopark Araripe; Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE); Sociedade civil.