Quais os passos e o que muda quando uma área é considerada um Geoparque

Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução Professor João Luís Sampaio Olímpio, doutor em Geografia e responsável pela candidatura do Sertão Monumental

O processo para tornar uma região um Geoparque reconhecido pela Unesco é um caminho longo e meticuloso. Segundo João Luís Sampaio Olímpio, doutor em Geografia e responsável pela candidatura do Sertão Monumental, tudo começou em 2019.

"A equipe do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) nos visitou para identificar áreas com potencial para Geoparques. O estudo foi publicado no site do Serviço Geológico e deu início às etapas que envolvem educação ambiental e sensibilização da população para a importância da conservação sustentável", explica.

Agora, a prioridade é mobilizar governos e comunidades para apoiar a iniciativa, fortalecer ações de conservação e turismo sustentável antes de enviar o projeto ao Ministério das Relações Exteriores. Se aprovado pelo Itamaraty, o Sertão Monumental se tornará um Geoparque aspirante, seguindo para a última etapa: a avaliação da Unesco, quando especialistas validarão se o território atende aos critérios para o reconhe-

cimento oficial.

Os especialistas cearenses estimam que o processo pode levar até dez anos. A oficialização do Geoparque trará benefícios como maior visibilidade internacional e apoio da Unesco para capacitação e intercâmbio com geoparques no mundo. "É um trabalho de longo prazo, mas com impacto duradouro para a região", conclui João Luís.