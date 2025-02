Inspirada em Gramado, Monsenhor Tabosa terá rua coberta e 24h, afirma Evandro

Foto: FCO FONTENELE REQUALIFICAÇÃO da avenida Monsenhor Tabosa deve ocorrer durante os quatro anos de gestão

A requalificação da avenida Monsenhor Tabosa ocorrerá a partir da implantação do conceito de rua coberta. O projeto é similar ao que já existe na cidade de Gramado (RS), confirmou o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Ao O POVO, o chefe do Executivo municipal explicou que a nova concepção do espaço ocorrerá com comércio aberto 24 horas, estimulando lojas e também bares e restaurantes mais à noite, anuncia o prefeito de Fortaleza.

O conceito de rua coberta da Avenida Monsenhor Tabosa deve abranger o trecho entre a avenida Dom Manoel e a rua João Cordeiro, próximo ao Hotel Praia Centro.

Em Gramado, há ainda o detalhe de não ter a passagem de veículos, mas esta questão não foi detalhada por ele.

Conforme Evandro, a ideia ainda envolve a integração entre a Monsenhor Tabosa com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

AVENIDA Monsenhor Tabosa, em Fortaleza. Crédito: Samuel Pimentel

O prefeito não deu detalhes de quando o plano deve ser concretizado, mas que será durante os quatro anos de gestão.

A atual condição da avenida Monsenhor Tabosa é de queda na movimentação comercial e dificuldades na reposição dos espaços comerciais disponíveis.

Durante a campanha, Evandro havia falado sobre mudar o conceito do espaço, transformando em uma área que atrairia empresas de tecnologia, num polo tecnológico.

Incentivos para instalação na Monsenhor Tabosa

Outra maneira de fomentar a Monsenhor Tabosa é pela atração de empresas. Para isso, o prefeito ainda estuda ampliar a área que hoje tem incentivos fiscais, o que também abrangeria o Centro de Fortaleza.

Evandro diz que não se pode a estender para todo o bairro central para não ter perda de arrecadação, mas a intenção é acrescer a abrangência.

Os benefícios fiscais implantados na gestão passada, em 2022, consistem em redução de impostos e descontos de até 95% na alíquota do ITBI e IPTU para os imóveis dos negócios em funcionamento, atingindo da Praia de Iracema até a avenida comercial.

A área já contemplada corresponde à poligonal formada pelas vias: rua João Cordeiro, rua Tenente Benévolo, rua Senador Almino, avenida Monsenhor Tabosa, rua Almirante Jaceguai, avenida Pessoa Anta, avenida Almirante Tamandaré até o Oceano Atlântico.

De acordo com a lei, os empreendimentos localizados nesse espaço contam ainda com redução de 60% na alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a receita de prestação de serviços das atividades incentivadas. (Colaborou Beatriz Cavalcante)

